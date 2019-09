Féminicides : “Solidarités femmes“ attend des moyens financiers importants du ”Grenelle” sur les violences conjugales

Débloquer un milliard d'euros pour lutter contre violences faites aux femmes ?



Les associations demandent la création de 2.000 places d'hébergement pour les femmes victimes de violences



La parole des femmes s'est libérée mais le numéro d'urgence le 3919 est encore mal connu

Stop aux #féminicides. Le 3 septembre 2019 – 3/9/19 – mobilisons-nous pour faire connaître le ☎ 3919 et lutter contre les #ViolencesConjugales #Réagir3919 pic.twitter.com/4JqGTjnqZF — Gouvernement (@gouvernementFR) August 30, 2019

Razia avait 34 ans. Tuée en pleine rue à Besançon. Son mari suspect numéro 1 est en fuite. / © France 3 Franche-Comté : Julien Percheron

Des "annonces fortes" seront faites dès le premier jour du Grenelle, a promis la secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes, Marlène Schiappa.A Besançon, Christine Perrot est dans l'attente. Peu d'informations ont filtré sur le déroulement de ce Grenelle.confie la militante et présidente de Solidarité femmes 25. Ce weekend, une nouvelle femme française a trouvé la mort. La 100ème depuis le début de l'année 2019.rappelle Christine Perrot à propos du corps découvert samedi 31 août à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes).Le gouvernement veut faire reculer les violences physiques ou sexuelles dont sont victimes quelque 220.000 femmes chaque année dans un cadre conjugal. Sur les violences, Christine Perrot attend du concret et le déblocage de crédits à la hauteur de l'enjeu de société.explique-t-elle.assure Christine Perrot qui sait très bien qu'un enfant victime de violences peut rejoindre un jour le rang des hommes violents." lance Christine Perrot à la veille du lancement de ce "Grenelle". L'argent, nerf de la lutte contre les violences conjugales ? Christine Perrot en est convaincue." selon elle.Côté budget, les associations sont loin d'être sereines à la veille de ce grand rendez-vous gouvernemental." estime la présidente de Solidarités femmes Besançon.calcule-t-elle. C'est le coût de l'ouverture d'une permanence ouverte cette année sur la commune de Morteau dans le Haut-Doubs. Sans compter le budget pour la faire fonctionner et la pérenniser.a martelé Anne-Cécile Mailfert, la présidente de la Fondation des femmes.", a-t-elle ajouté.Les associations, dont la Fédération Nationale Solidarité Femmes - qui gère le numéro d'écoute 3919 -, Femmes Solidaire ou le Planning familial demandent notamment la création, avant la fin de l'année, d'au moins 2.000 places d'hébergement pour les femmes ayant fui le domicile conjugal, un renforcement de la prévention contre les violences sexistes dès l'école, la création d'instances judiciaires spécialisées, ou encore une meilleure formation des policiers et gendarmes appelés à recueillir les plaintes des femmes victimes.Dans le Doubs, on n'enregistre aucun féminicide"Certaines ont eu la vie sauve grâce à l'intervention de la police" rappelle Christine Perrot qui invite voisins, familles, proches à alerte et intervenir. La parole des femmes se libère depuis plusieurs mois sur cette questions des violences conjugales.Il faut faire encore plus connaître le numéro d'urgence le 3919, dit-elle. Christine Perrot se réjouit de cette libération de la parole des femmes battues, mais elle s'inquiète de la montée des assassinats en parralèle .s'inquiète-t-elle.Solidarité femmes militera aussi à l'occasion de ce "Grenelle" pour que les 28 recommandations faites par le Haut-Conseil pour l'égalité hommes-femmes entrent en application.conclut Christine Perrot.Dans le Doubs, au lendemain de l'ouverture du Grenelle à Paris, les travaux du groupe de travail sur les violence faites aux femmes reprendront en Préfecture. "On avait dans le Doubs presque déjà un mini-Grenelle" rappelle Christine Perrot. Un groupe mis en place après la mort de Razia en pleine rue à Besançon. Cette mère de famille a été tuée le 30 octobre 2018 par son conjoint violent, qui n'avait pas le droit de l'approcher. La jeune Afghane mère de famille a été égorgée en pleine rue alors qu'elle revenait de courses et rejoignait un logement protégé.Dans le Doubs, 30 places d'hébergement sont disponibles pour les femmes victimes de violences. 6 places sont disponibles en urgence. Dans le département voisin de Haute-Saône, un autre féminicide reste ancrée dans toutes les mémoires : la mort d'Alexia Daval à Gray en octobre 2017 sous les coups de son mari Jonathann, lors d'une violente dispute au domicile conjugal.