Municipales 2020 à Besançon : Anne Vignot (EELV) est la nouvelle maire de Besançon

Besançon "capitale de la transition écologique"

Ludovic Fagaut à sa permanence dimanche soir, après sa défaite aux élections municipales 2020. • © Lucie Thiery - France 3 Franche-Comté

Anne Vignot (EELV-PS-PCF-Generations.s) est la nouvelle maire de la capitale comtoise. Elle rassemble 43,83% des suffrages exprimés, ce qui représente 11 145 voix. Elle devance ainsi Ludovic Fagaut (LR) et Eric Alauzet (LREM). La ville de Besançon reste donc à gauche, comme c'est le cas depuis 1953.Vignot (UG) 11 145 voix 43,83%Fagaut (LR) 10 579 voix 41,61%Alauzet (UC) 3 700 voix 14,55%Inscrits : 66 725Votants : 26 089Exprimés : 25 424Abstention : 60,90%"Je suis heureuse d'avoir la confiance des personnes qui sont venues voter. Je suis la première maire écologiste de Besançon. Par contre je suis très inquiète et je le dis, de constater que finalement nous avons un abstentionnisme extrêment important. Il faut renouer avec l'ensemble des citoyens. Il y a unecrise démocratique. Tous les projets devront se faire avec les habitants de Besançon. Il nous faut une adhésion complète pour transformer la ville" a expliqué Anne Vignot après les premières estimations, au micro de France 3 Franche-Comté.Anne VIGNOT (EELV-PS-PCF)43.9 % - 40 siègesLudovic FAGAUT (LR)41.5 % - 11 siègesEric ALAUZET (LREM-MoDem)14.6 % - 4 siègesAnne Vignot s'est rendue au Kursall, à Besançon, avec son équipe de campagne. La nouvelle maire a prononcé un discours sur les marches, devant des militants heureux. Certains ont même entonné l'Internationale et éclairé le ciel à l'aide de quelques fumigènes rouges. "Je ferai de Besançon la capitale de la transition écologique. Je suis prête. Nous le ferons tous ensemble" a-t-elle expliqué.Ludovic Fagaut, quant à lui, est arrivé avec le sourire à sa permanence malgré la défaite. "Quelques colistières pleurent à la permanence, mais ce n’est que le début" nous a-t-il expliqué.Sur les 100 premiers bulletins dépouillés dans chaque bureau de vote bisontin, Anne Vignot n'était en tête que de quelques dizaines de voix. Le suspens était donc à son comble ce dimanche soir.Anne Vignot, ingénieure de recherche au CNRS, succède à Jean-Louis Fousseret (LREM), maire depuis trois mandats. La séxagénaire faisait d'ailleurs partie de la majorité sortante. Pour remporter cette élection, elle s'est entourée d'anciens élus municipaux et de nouveaux visages.Selon Ipsos Sopra Steria, le taux d'abstention à Besançon est de 61%. Au 1er tour, il était de 61.2%.