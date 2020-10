Randall Schwerdorffer, l'avocat de Jonathann Daval, jugé ce jeudi à Strasbourg pour violation du secret de l’instruction

L'avocat bisontin, très exposé médiatiquement ces dernières années puisqu'il assure la défense de Jonathann Daval , est soupçonné d'avoir divulgué des informations relevant du secret de l'instruction, lors d'une journée cruciale où son client, soupçonné d'avoir tué sa femme Alexia, était confronté à sa belle-mère au tribunal de Besançon. C'était le 7 décembre 2019.À l’occasion d’une pause cigarette, Randall Schwerdorffer échange quelques mots avec la mère du mis en examen sur le parvis du palais de justice. Un moment capturé par les objectifs de tous les medias présents ce jour-là. Un tête-à-tête d’une poignée de minutes qui provoque la colère du procureur de la République, Etienne Manteaux. Quelques instants plus tard, Martine Henry, la maman de Jonathann, est raccompagnée manu militari sur le trottoir d’en face par le service de sécurité du palais. C’est assise sous l’abri bus qu’elle attendra de longues heures durant des nouvelles de son fils. C’est là qu’elle apprendra de la bouche des journalistes qu’il est passé aux aveux.Que s’est-il donc dit ce jour-là qui mérite procès ? La poursuite à l'encontre de Me Schwerdorffer émane du procureur de la République de Besançon Etienne Manteaux.De son côté, le pénaliste bisontin expliquait lors d’un entretien accordé à France 3, le 28 janvier 2020 : "Je n’ai parlé qu’à la mère de Jonathann Daval. C’est elle qui est venue me voir, qui m’a demandé comment allait son fils. Je lui ai répondu. J’ai été sollicité par quelques journalistes qui étaient sur place : je ne leur ai pas répondu. Et surtout, je n’ai pas dit ce qui était essentiel dans le cadre de cette confrontation, qu’il y avait eu des aveux !"Initialement, le procès de Randall Schwerdorffer avait été délocalisé de Besançon, pour se tenir à Lons-le-Saunier. Mais ses avocats avaient fait en sorte d'en obtenir le report, comme on vous l'expliquait dans cet l'article . C'est finalement le tribunal correctionnel de Strasbourg qui a été choisi, ce jeudi 8 octobre, pour ce procès inédit.Pour Me Antoine Fittante du barreau de Metz, en charge de la défense de Me Schwerdorffer, il ne s’agit rien moins que de défendre le devoir d’humanité et la liberté d’expression de l’avocat, et à travers lui de ses 65 000 confrères français. Il dénonce un procès "gravissime" qui touche aux libertés fondamentales et cite d’emblée une décision du Conseil Constitutionnel en date du 2 mars 2018.