TÉMOIGNAGE. “Mes parents m'ont mis dehors parce que je suis homosexuel”, un jeune homme de 22 ans se confie

Les injures et les agressions homophobes et transphobes en augmentation

Il se dit "apaisé". Depuis un peu plus de deux mois, Cédric* est hébergé dans un appartement de la fondation Le Refuge à Besançon : "Ici, je vais bien. Je me sens mieux. Personne ne me juge." Fin février, le, a été contraint de quitter le domicile familial : "Mes parents m'ont mis dehors parce que je suis homosexuel."Au cours d'un repas de famille, Cédric fait son coming-out : "J'ai dit que j'aimais les hommes et que j'avais un copain. Tout de suite, on m'a rejeté." Le ton de la conversation change alors. Lal'emporte. Laaussi. "J'ai reçu une baffe", se souvient-il. Une violence physique qui blesse, mais pas autant que la violence verbale. "Mon père m'a dit que je n'étais plus son fils. Il a ajouté que j'étais malade", raconte-t-il d'une petite voix.À côté, sa mère est, elle aussi, très énervée. "Elle m'a dit qu'à cause de moi, elle n'aurait pas de petits-enfants. Et que même si j'adoptais, elle ne les considérerait pas comme ses petits-enfants." Une attitude qui touche profondément Cédric : "On était tellement proche. On allait au cinéma ensemble, on faisait les magasins ensemble... On avait une grande complicité. Ça me manque."Après des échanges houleux,. En quelques minutes, il fait son sac, prend à la va-vite des vêtements, ses papiers et claque la porte. Le jeune homme est encore sous le choc : "Je savais que ça n'allait pas être simple mais je ne m'attendais pas à ça. Avec le recul, je me dis que je n'aurais pas dû leur dire. J'aurais dû faire ma vie, vivre caché. Mais je ne pouvais plus."Pendant quelques jours, un ami héberge Cédric. Mais la situation ne peut pas durer. Sans solution, Cédric contacte alors le numéro d'urgence de la Fondation du Refuge . "Clairement, sinon j'étais à la rue. Heureusement qu'ils étaient là." Faute de place en hébergement en Bretagne, le jeune homme est parachuté en Franche-Comté, à Besançon. Cédric quitte alors ses amis, son copain, son travail comme ASH dans un hôpital pour une "nouvelle vie".et retrouve un travail en maison de retraite. Même si tout se passe bien, il aspire désormais à renouer le contact avec sa famille : "Mes frères et sœurs me soutiennent. On échange quelques SMS. Par contre, je n'ai pas de nouvelles de mes parents. J'espère qu'ils reviendront vers moi."Les injures et les agressions homophobes ou transphobes ont de nouveau connu uneen 2019 en France, a annoncé le ministère de l'Intérieur . Les forces de police et de gendarmerie "ont recensé 1870 victimes d'infractions à caractère homophobe ou transphobe, contre 1380 en 2018", peut-on lire dans un communiqué. Ces statistiques sont toutefoispréviennent les associations de soutien aux personnes LGBT rappelant que de nombreuses victimes n'osent pas porter plainte.À l'échelon local, en Franche-Comté, cette tendance a aussi été observée, notamment pendant le confinement. Nicolas Louisot, délégué départemental Le Refuge pour le Doubs, l'a contasté : "Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont appelé parce qu'ils ont fait leur coming-out et que c'est très compliqué au sein du domicile familial. Par ailleurs, pour nous, la difficulté, ça a été de maintenir un lien sans pouvoir les voir. Certains ont ressenti une vraie souffrance et une vraie solitude."Même constat pour l'association bisontine Nouvel Esprit . Stéphanie Barbot, présidente de l'association, dit elle aussi avoir observé. Un fait d'actualité a notamment déclenché une vague d’homophobie sur la toile. Alors qu'un foyer de contamination a été identifié dans des clubs gays de Séoul, autour d'un jeune homme qui a transmis le coronavirus à 75 personnes, la presse conservatrice s'est emparée de l'affaire, stigmatisant la communauté homosexuelle dans un pays déjà très homophobe.Alors que ce dimanche 17 mai sera célébrée la journée de la lutte internationale contre l’homophobie et la transphobie, les événements et manifestations des associations locales sont reportés en raison de la situation sanitaire actuelle.* Le prénom a été changé.