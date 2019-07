À Bethoncourt, un homme de 29 ans meurt percuté par un véhicule après une altercation

C'est dans la nuit du 27 au 28 juillet peu avant trois heures du matin, qu'un homme de 29 ans est décédé à Bethoncourt dans le Doubs. Selon des témoins, la victime, accompagnée de son beau-frère, avait d'abord été blessée à la tête et à la jambe lors d'une altercation avec un autre groupe d'individus pour un motif inconnu. Puis dans un second temps, un véhicule est arrivé pour percuter de manière volontaire les deux hommes, tuant l'homme de 29 ans et blessant son beau-frère. Le véhicule a ensuite pris la fuite.



Le conducteur du véhicule a été mis en garde à vue et a reconnu avoir percuté de manière volontaire les deux victimes. Le suspect devrait être présenté prochainement devant la justice.