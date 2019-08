UTMB 2019 : L'Espagnol Pau Capell remporte la course devant un Xavier Thévenard toujours au rendez-vous

#UTMB Arrivée - 14h19

Arrivée du vainqueur de l'UTMB® 2019 : Pau CAPELL pic.twitter.com/p6I7njiQ2w — UTMB® (@UTMBMontBlanc) August 31, 2019

Xavier Thévenard sur UTMB 2019 / © Facebook Xavier Thévenard

#UTMB Arrivée - 15h07

Arrivée du 2ème finisher l'UTMB® : Xavier THEVENARD pic.twitter.com/573p4QQ9Wl — UTMB® (@UTMBMontBlanc) August 31, 2019

#UTMB Retrouvez Xavier THEVENARD, 2ème finisher en interview après ce merveilleux parcours !

Suivez le live en Français, Anglais, Espagnol, Chinois et Japonais : https://t.co/y1CbFrZyqm pic.twitter.com/B2uNdsrt1D — UTMB® (@UTMBMontBlanc) August 31, 2019



20 heures non stop à courir



REVOIR ► l'arrivée de l'Ultra Trail du Mont Blanc en direct sur France 3 Rhône-Alpes

L'Espagnol Pau Capell s'est imposé samedi sur l'épreuve-phare de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc après un parcours incroyable de 171 km mené seul du début jusqu'à la fin, soit 20 h 19 min de périple autour de la montagne. Pau Capell a devancé le grand favori et triple vainqueur de l'épreuve, le Français Xavier Thévenard, en lice pour un 4e sacre inédit. Le traileur de Jougne a bien essayé de grapiller quelques minutes au fil du parcours sur son concurrent, en vain. Il a relâché le rythme en fin de course voyant la victoire impossible. Xavier Thévenard a bouclé le parcours en 21h07. Tout de même !a confié le traileur comtois à l'arrivée." précise-t-il ave humour. Il a entendu des milliers de fois son prénom scandé le long du parcours, et apprécié cette effervescence. "" a expliqué Xavier Thévenard au micro des organisateurs.Visage marqué à l'arrivée, attitude toujours aussi humble face au public, le Jurassien réalise une de ses plus belle saison dit-il avec cette seconde place, une victoire sur le Mont-Fuji et une autre au marathon 90 km du Mont-Blanc.Le Franc-Comtois très ému a défendu aussi cette montagne qu'il a eu le temps d'apprécier en 171 km sur un parcours qu'il connait par coeur sur le bout des semelles.a conclut le Jurassien qui disputait ce weekend à 31 ans à Chamonix son 5e UTMB.Capell tout sourire sur la ligne d'arrivée à fait lui le show à Chamonix. Capell, âgé de 27 ans, est le premier non-Français depuis hui ans à remporter la course emblématique du trail d'endurance extrême. Il faut remonter à 2011 et le sacre de la super star de la montagne Kilian Jornet, lui aussi espagnol.Avant de dominer l'UTMB, Capell avait gagné les trois dernières éditions de la Transgrancanaria (Espagne). Cela faisait quelques années qu'il s'était fixé pour objectif de remporter l'UTMB. Il a séjourné dans les Alpes durant l'été pour s'imprégner au mieux du terrain.Pendant que vous dormiez tranquillement, eux n'ont pas fermé l'oeil. A courir, courir autour du massif du Mont-Blanc. 2300 traileurs se sont élancés vendredi à 18 heures du centre de Chamonix pour un long ruban de 170 km de course et + 10.000 mètres de dénivelé à avaler avec de bonnes jambes.Xavier Thévenard (31 ans), le champion de Jougne triple vainqueur de l'UTMB en 2013, 2015 et 2018 était bien sûr le grand favori.Avec une émission spéciale en direct à partir de 14h15 ce samedi