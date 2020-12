Doubs : l'accident d'un car scolaire à Labergement Sainte-Marie fait deux blessés graves

Un élève a du être désincarcéré

Le bus a quitté seul la route après avoir dépassé un autre véhicule, selon les pompiers

Le car scolaire s'est renversé sur la route départementale D9 entre Saint-Antoine et Labergement dans le Haut-Doubs. • © L.Miroudot - DR

Une cellule de soutien psychologique activée

Le souvenir de l'accident mortel de Montflovin encore dans les esprits

La neige qui tombe depuis le milieu de la nuit sur la Franche-Comté a provoqué plusieurs accidents matériels ce matin dans le Haut-Doubs.Vers 8h30, un bus de transport scolaire s'est couché sur le flanc dans un léger talus sur la route départementale 9 entre Saint-Antoine et Labergement.30 adolescents de 5 à 13 ans étaient à bord. Le car se rendait au collège Sainte-Jeanne Antide de Labergement. Il est sorti de la route au niveau du massif forestier de la Fuvelle, sur une petite route.Le bilan provisoire fait état de 3 blessés dont deux graves indique la Préfecture du Doubs. L’un d’eux, âgé de 12 ans, a été évacué vers le CHRU de Besançon, le second est une jeune fille polytraumatisée (12 ans).Le blessé léger (11 ans) a été évacué vers l'hôpital de Pontarlier.Les sapeurs-pompiers du SDIS 25 et les médecins du SAMU sont intervenus sur place.La gendarmerie a précisé à l'Agence France Presse que le véhicule était équipé de pneus neige et que "la conductrice était négative aux stupéfiants et aux tests d'alcoolémie".Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances précises de l'accident.Les élèves indemnes vont être acheminés vers la salle communale des Vallières au centre de Labergement-Sainte-Marie où un contrôle médical, une cellule d'assistance psychologique les attend, ainsi qu'un petit déjeuner.Les parents peuvent venir les chercher.Les pompiers appellent à la vigilance, ça roule difficilement ce matin sur les routes du Haut-Doubs. Dans le Haut-Doubs, les accidents matériels sont nombreux depuis ce matin, Météo-France a placé le département en vigilance jaune neige et verglas.Dans le Haut-Doubs, les habitants ont encore en mémoire le dramatique accident de la route qui s'est produit le 10 février 2016, deux collégiens avaient trouvé la mort dans la sortie de route de leur car scolaire à Montflovin dans le Haut-Doubs, la neige était tombée en abondance ce matin là. Le conducteur avait glissé sur la chaussée. Le car se rendait au collège Lucie Aubrac de Pontarlier.