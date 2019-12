Saint Antoine : collision entre deux bus scolaires, des blessés

Il était 7 h 10 ce matin quand deux bus scolaires sont entrés en collision.

L'accident s'est produit sur la RD 45 sur la commune de Saint Antoine, limitrophe de Métabief.



Du verglas recouvre toutes les routes du Haut-Doubs ce matin mais impossible de dire si c'est l'une des raisons de cet accident. Pour le moment, la gendarmerie ne communique pas sur les circonstances exactes du choc mais "on a frôlé la catastrophe" raconte un gendarme. 52 personnes circulaient à bord des deux cars.

Il y aurait 8 blessés légers, un des enfants étant a priori à peine plus touché que les autres mais sans gravité malgré tout.



Le maire de la commune de Saint Antoine a ouvert une salle de sa commune pour accueillir les élèves ainsi que les familles qui commencent à arriver sur les lieux.

Les deux cars de ramassage scolaire desservent deux établissements : l'un se rendait au collège La Source à Mouthe, l'autre au collège Malraux à Pontarlier.



La circulation est coupée sur la départementale 45 en ce moment.



Pour le département du Doubs, qui a en charge les transports scolaires, les collèges et les routes, les conditions météo ne seraient pas en cause dans cet accident. Il s'agirait d'un refus de priorité à un carrefour. 7 élèves, âgés de 12 à 17 ans, sont légèrement blessés, ainsi que l'un des chauffeurs. L'autre conducteur est choqué suite à cette collision.



Se rendent sur place, le directeur de cabinet du département, Patrick Guégan, ainsi que les deux vice-présidents chargés respectivement des affaires scolaires et des routes, respectivement Virginie Chavey et Thierry Maire du Poset.

Se déplace également sur les lieux, le sous-préfet de Pontarlier Jean Almazan.