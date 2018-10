Sécheresse dans le Haut-Doubs : la situation jugée “critique” à Mouthe

© Vigicrues

limiter leur nombres de douches et bains

Mettre en service les machines à laver uniquement si elles sont pleines

Limiter le tirage des chasses d'eau

Vérifier que les équipements ne comportent aucune fuite

La situation s'aggrave dans le Haut-Doubs. A Mouthe, la source du Doubs n'a jamais été aussi tarie. Un très faible débit s'écoule encore de la source. Depuis début octobre, le niveau baisse de jours en jours.confie un agent de la commune.La mairie de Mouthe appelle les habitants à réduire considérablement leur consommation d'eau personnelle car aucune pluie n'est pas annoncée dans les prochains jours.En relevant les compteurs d'eau, la commune s'est aperçue que les habitants n'avaient pas réduit ou très peu leur consommation cet été malgré les restrictions préfectorales.Chaque jour, il faut puiser dans les réservoirs d'eau, 190 m3 pour Mouthe, 55 m3 pour les Pontets, 70 m3 pour Sarrageois et 29 pour les habitants de Petite-Chaux.Si la situation s'aggrave, certaines communes seront ravitaillées par camion citerne comme c'est le cas déjà dans 35 communes principalement dans le secteur de Maîche et Morteau.En plus des restrictions en vigueur dans l'ensemble du département (interdiction du lavage des véhicules, nettoyage des voiries et terrasses, arrosage des piscines et jardins), la mairie de Mouthe demande aux Meuthiards de :D'autres communes comme Villers-le-Lac appellent à la responsabilité de chacun. "Si chaque habitant diminuait sa consommation journalière de 10 litres, cela constituerait une économie globale de 80 m3 d'eau, soit 5 % de nos besoins journaliers. ll n'y a pas de petit geste" explique la mairie de la commune du Haut-Doubs.Dans le Doubs, la sécheresse sévit depuis la mi-juin. La pluie fait défaut, le Doubs est déjà à sec entre Morteau et Pontarlier. A Villers-le-Lac, les bassins du Doubs n'ont plus d'eau, du jamais depuis 1906.35 communes dans le département ont recours aux camions citerne pour leur ravitaillement en eau potable.