L'élu montbéliardais Jean-Pierre Dartevelle soupçonné par la justice de corruption et atteinte sexuelle sur mineure

Je conteste avec force

Un ancien footballeur dirigeant de la FFT

L'AFP révèle qu'une perquisition a été menée ce vendredi matin à Montbéliard au domicile de, membre du conseil supérieur de la Fédération française de tennis (FFT), président de la Ligue de tennis de Franche-Comté et conseiller régional Les Républicains de Bourgogne-Franche-Comté.Cette perquisition a eu lieu dans le cadre d'une information judiciaire contre X pour corruption et atteinte sur mineure de plus de 15 ans.La justice soupçonne, 68 ans, d'avoir profité de son emprise sur une jeune fille de 16 ans et d'avoir entretenu avec elle "une relation sordide", selon une source proche du dossier.La victime présumée est aujourd'hui âgée de 18 ans.a été placé en garde à vue, entendu par les enquêteurs, puis "laissé libre à l'issue des perquisitions", précise le parquet de Montbéliard. "Les investigations se poursuivent sur commission rogatoire du juge d'instruction de Montbéliard", poursuit dans un communiqué le procureur de la République Carine Greff."J'ai collaboré à 100.000%", nous confirme l'intéressé par téléphone, qui dit "tomber des nues"."Je suis extraordinairement surpris que ces choses-là s'étalent dans la presse, constate l'élu. Je conteste avec force les informations et les faits. La qualification juridique ne correspond pas à la réalité des choses".Aujourd'hui dentiste à Montbéliard,a disputé une douzaine de matches en 1re division avec Sochaux à la fin des années 1970. Il est dirigeant depuis longtemps à la fédération française de tennis.En février 2017, il était encore l'un des trois candidats à la succession deà la tête de la FFT. A l'issue d'une campagne houleuse, il avait été battu de peu par, président de la Ligue de tennis de Corse, dontest depuis l'un des opposants.Les deux hommes, vice-présidents de la FFT sous Gachassin, ont été soupçonnés d'avoir revendu de manière illicite des billets et étouffé des suspicions de malversations pesant sur leur président. Un "pacte du silence", selon l'Inspection générale de la jeunesse et des sports (IGJS), et des faits queetont toujours nié.(Avec AFP)