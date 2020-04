“Le bonheur, le vrai, on le vit depuis début mars” : ces Bourguignons et ces Francs-Comtois qui adorent le confinement

Une vie fantasmée

Activité sport dans la famille d'Aurore / © DR

Ils vivent pour la plupart à la campagne, dans une maison avec jardin, et avec leurs enfants.Beaucoup de Français se réjouissent de pouvoir profiter des leurs et de devoir rester chez eux. Finalement, ils profitent pleinement de cette période de confinement liée à l'épidémie de covid 19/coronavirus., nous raconte par exemple, qui vit dans l'agglomération de Besançon., abonde, qui vit lui à Scey-en-Varais, une petite commune sur les bords de la Loue (Doubs).Ce trentenaire partage sa vie avec sa compagne, une adolescente et un garçon de 5 ans, en garde alternée. Et les activités ne manquent pas :, détaille-t-il.Avoir un planning bien établi, c'est aussi le secret d'. Cette mère de famille nivernaise vit dans ", à Gimouille, au confluent de la Loire et de l'Allier, avec son mari et ses trois enfants de 10, 13 et 15 ans.Voici le programme familial:, poursuitPasser plus de temps en famille, c'est également ce qu'apprécie, qui a deux filles de 4 et 8 ans:, poursuitS'ennuyer, ce n'est pas le genre de, à Frasne, qui avec son mari et ses deux enfants partage sa bonne humeur sur les réseaux sociaux:Le confinement agit comme un révélateur pour beaucoup. Avec des prises de conscience positives, à l'image de, réagit de son côtéreconnaît elle aussi qu'elle, abondeN'allez pas croire que vivre dans une maison à la campagne est une condition indispensable à un confinement heureux., habite un appartement à Besançon avec son fils de deux ans et demi:Elle poursuit: