JO 2022 : retour triomphal dans le Jura pour Quentin Fillon-Maillet

Le roi français des Jeux Olympiques de Pékin est rentré chez lui à Saint Laurent-en-Grandvaux dans le Jura. Il a atterri à l’aéroport de Genève ce lundi 21 février dans la soirée. Ses proches et une foule de fans attendaient le sportif aux 5 médailles.

2,7 kilogrammes en plus dans les bagages de Quentin Fillon-Maillet ! C’est le poids de ses 5 médailles : deux en or et trois en argent. Le sportif français signe un record jamais égalé lors d’une olympiade d’hiver. Ce lundi 21 février, une nuée de caméras, une foule de fans et ses proches l’ont accueilli à l’aéroport de Genève (Suisse).

50 supporters ont fait le déplacement à Genève

Le champion n’était pas habitué aux bains de foule, lui qui a vécu les Jeux Olympiques dans une bulle sanitaire. À la sortie de l’avion ce soir à Genève, des ovations de fans, des banderoles, des drapeaux et une nuée de caméra l’attendent. L’athlète de 29 ans a surtout hâte de retrouver ses proches qu’il n’a pas vus depuis plusieurs semaines.

L'attente des supporters à l'aéroport de Genève de Quentin Fillon-Maillet et d'Anaïs Bescond. • © Jérémy Chevreuil / France Télévisions

À l’occasion du retour du champion au pays, un bus, avec à son bord une cinquantaine de personnes des écoles de ski du Jura et les proches du biathlète, avait fait le déplacement pour l’accueillir. Les supporters sont partis de Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura) dans l'après-midi, se sont d'abord arrêtés à Morbier (Jura), le village d’Anaïs Bescond. C’étaient les derniers Jeux Olympiques pour la biathlète qui a fini 9ème au sprint.

Le biathlète fêtera avec prudence ses victoires

Après Genève, direction son petit village, devenu célèbre en deux semaines. C’est la fête à Saint-Laurent-en-Grandvaux ce lundi-soir. Quentin Fillon-Maillet est attendu dans les rues mais le jurassien reste prudent. « La famille va prendre beaucoup sur elle pour ne pas l’approcher, pour le préserver de tous les microbes dont la Covid pour qu’il puisse poursuivre en coupe du monde », déclarait sa mère Hélène Fillon-Maillet à France Bleu. Le biathlète attendra la fin de la saison pour fêter pleinement ses victoires.

durée de la vidéo : 28sec Arrivée de Quentin Fillon-Maillet à l'aéroport de Genève • ©Jérémy Chevreuil / France Télévisions

Le globe de cristal en ligne de mire

En attendant, Quentin Fillon-Maillet va se reposer pendant une petite semaine chez lui dans le Jura avant de reprendre l’entraînement. Un repos nécessaire avant de repartir pour la Coupe du monde. Trois week-ends de compétition l’attendent du 3 au 20 mars en Finlande, en Estonie et en Norvège. Ce qui représente 7 courses individuelles pour qu’il puisse décrocher le gros globe de cristal.

Au 21 février, Quentin Fillon-Maillet est actuellement en tête du classement de la Coupe du monde avec 130 points d’avance sur Emilien Jacquelin.