EN IMAGES. "Un torrent au milieu du village" : orages et pluies diluviennes meurtrissent plusieurs communes en Haute-Saône

Dans la nuit du 26 au 27 juin 2024, les orages et les pluies diluviennes ont frappé une partie de la Franche-Comté, créant de nombreux dégâts chez les particuliers et sur la chaussée, notamment dans le nord du département de la Haute-Saône, principalement sur le secteur de Breurey-les-Faverney et Amance.

Les sapeurs-pompiers ont réalisé une centaine d'interventions sur sept villages dans le secteur de Fleurey-lès-Faverney, hier soir, dont Amance, Menoux, Faverney, Breurey-lès-Faverney ou encore Mersuay.

"C’était un torrent au milieu du village, on n’avait jamais eu ça. La pluie est tombée pendant une demi-heure, ça a été très rapide et violent" explique Jean Marchal, maire de la Breurey-lès-Faverney. "Ça ruisselait de partout. On a des maisons inondées, des voiries soulevées, la situation est très grave", ajoute l’élu. "

Que d'eau à Breurey les Faverney. Des inondations spectaculaires. • © JL Ballay

Les dégâts bien visibles en Haute-Saône après les pluies torrentielles. • © FDSEA 70

1,20 m d'eau dans certaines maisons ou garages

On fait le tour du village pour dresser le bilan. Hier soir, les gens se sont soutenus entre eux, les pompiers sont arrivés très vite, mais il n’y avait pas grand-chose à faire" complète le maire de Breurey-les-Faverney Ce matin, les sinistrés se font connaître en mairie. Et ont encore en tête les images de cet orage exceptionnel. "Il y a eu un très gros orage de grêle, du vent, de la pluie, c'est tombé très fort, c'est monté jusqu'à 1m20 dans les maisons, mais c'est redescendu aussi vite", raconte Nicolas un habitant de Breurey-lès-Faverney. Les images tournées par des riverains sont impressionnantes.



durée de la vidéo : 00h00mn10s Des orages et des pluies torrentielles ont causé beaucoup de dégâts à Breurey-lès-Farverney, ce jeudi 27 juin. • ©FTV

Depuis sa fenêtre, cette habitante assiste impuissante au déferlement d'eau.

Des cultures lessivées, détrempées

"Il est tombé 91 millimètres à Amance. J’ai vu l’orage arriver. Je suis à quelques kilomètres à vol d’oiseau. L’orage a tourné un moment, ça a bien duré deux heures. Ça aura un impact forcément sur les cultures du secteur", confie à France 3 Franche-Comté Emmanuel Aebischer, président de la FDSEA de Haute-Saône. Il va se rendre sur le terrain pour évaluer les dégâts chez les agriculteurs.

Coupure d'électricité suite aux orages

Sur la commune de Corre, un poteau électrique est tombé. Ce matin, 99 compteurs sont toujours non alimentés en électricité dont un petit supermarché. "Nos équipes sont allées hier soir sur le terrain, mais cela était trop dangereux pour intervenir", précise Enedis. "On a des coupures d’électricité trois ou quatre fois par an dès qu’il y a un coup de vent ou un arbre qui tombe. On est trop laissés à l’abandon", confie Guy Richard, patron du supermarché de Corre, en colère. Le magasin qui emploie 22 salariés n’a plus d’électricité depuis 18h15, ce mercredi 26 juin. "J’espère encore pouvoir sauver la marchandise, mais dans une heure on va tout jeter !". La boulangerie de Corre a dû rester fermée également, de même qu’un garage, selon le commerçant.

Vers 3h du matin, toujours en Haute-Saône, les secours sont intervenus une vingtaine de fois autour de Voray-sur-l'Ognon.

Dans le Doubs également, trois interventions des sapeurs-pompiers ont eu lieu sur les communes de Devecey et Bonnay suite à un violent orage, ils sont intervenus surtout pour des opérations d’épuisement pour des sous-sols inondés.

Les dégâts sont évalués depuis ce matin par les différentes communes. Ces intempéries s'enchaînent en Franche-Comté. La semaine dernière, des pluies torrentielles, de violents orages et un déluge de grêle s'étaient déjà abattus sur la région.