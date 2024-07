"Je suis fier de moi" : devinez combien de pots le champion du monde des mangeurs de cancoillotte a englouti en dix minutes

Organisé depuis 2012 par la Fête des sports de Larians-et-Munans, le concours du plus gros mangeur de cancoillotte est désormais un championnat du monde. Le vainqueur 2024 a mangé plus de 2kg de cancoillotte en dix minutes.

Ils étaient neuf candidats à s'affronter pour le trophée du "Champion du monde de mangeurs de cancoillotte". Ce dimanche 21 juillet, la "Fête des sports" de Larians-et-Munans (Haute-Saône) organisait son traditionnel concours du plus gros mangeur de la célèbre préparation fromagère. Mais cette année, les organisateurs ont voulu "passer un cran au-dessus".

Un concours "plus sérieux" que les années précédentes

"Au démarrage du concours, en fait, on cherchait une animation pour le dimanche midi" se souvient Sébastien Gindro, président de la Fête des Sports, "on s'est dit : il faut quelque chose de rigolo, de local". C'était en 2008, et depuis, le concours a peu à peu gagné en renommée. "L'année dernière, on a fait un million de vues sur Facebook, alors qu'on ne le met pas particulièrement en avant".

Pour l'édition 2024, les organisateurs ont décidé de "s'associer avec l'association de la promotion de la cancoillotte". "On a voulu faire un décorum, faire un trophée, et puis avoir des exigences en termes d’image" énumère Sébastien Gindro.

Il faut dire que jusqu'à présent, le concours n'était pas forcément du goût des producteurs de cancoillotte : "c'était surtout l'image de quelques-uns, qui avaient des difficultés à tout avaler" avance timidement Didier Humbert, président de l'association pour la promotion de la cancoillotte. "Sur les photos qui circulaient... des gens torses-nus qui ne mangeaient pas toujours proprement, bon… Il a fallu convaincre qu'on allait faire quelque chose de plus sérieux", explicite Sébastien Gindro.

Pour cette édition 2024, les candidats ont été sélectionnés : ils ont dû se filmer, manger le plus rapidement possible deux pots de cancoillotte. Histoire de voir qui était capable d'enchaîner les pots et de ne prendre que ceux qui mangeaient "proprement". Les candidats étaient priés de faire un effort, et de porter le tee-shirt offert par l'organisation.

Un quintuple champion de mangeurs de cancoillotte

Valentin Renaud, vainqueur 2023 qui étaient parmi les candidats du jour, a laissé sa place à un autre ancien gagnant : Gianni Massardi a remporté pour la cinquième fois le concours. "C'est beaucoup beaucoup de stress, énormément d'adrénaline aussi, et puis je suis fier de ce que j'ai fait" a commenté le Haut-Saônois.

Gianni Massardi célèbre sa victoire, après avoir mangé 9 pots de cancoillotte en 10 minutes • © Louise-Anne Sigaud / France Télévisions

Il avait dix minutes pour manger le plus de pots entiers de cancoillotte possible : Gianni Massardi a terminé, et raclé, neuf pots, soit 2kg 250g de cancoillotte nature. Un peu moins que le record de 11 pots, établi en 2012. Pour se préparer, le quintuple champion a utilisé une recette bien établie : "j'ai arrêté de manger jeudi soir" sourit-il.

Tentera-t-il de remporter une sixième fois le concours l'année prochaine ? "On verra... Sur le coup, je dis toujours non, parce que quand on a mangé neuf pots, on est très ballonnés..." répond-il sobrement. Si la cancoillotte est une préparation fromagère très pauvre en matières grasses, elle est en revanche riche en protéines. De quoi caler les plus affamés.