Feux près du Lac de Vouglans, Jura : situation stable, les habitants de Cernon et Menouilles peuvent regagner leur domicile mais les renforts aériens sont arrêtés

Au 3e jour des feux jurassiens, la situation est toujours difficile près du Lac de Vouglans. L'incendie de Vescles-Rupt-Cernon connait des reprises de feu mais les habitants évacués la veille peuvent rentrer chez eux.

Au 3e jour des incendies dans le Jura, la situation est contrastée.

Le feu de Cornod est toujours fixé. Même si une trentaine de pompiers se trouvent toujours sur place pour éviter des reprises de feu toujours dangereuses.

A Vescles-Rupt-Cernon, c'est plutôt la stabilité. Les moyens aériens, hélicoptères, canadairs et Dash, ont été efficaces sur ce feu qui a déjà dévoré plus de 500 hectares. Mais ces renforts aériens sont terminés.

Feux dans le Jura : le point au 3e jour • ©Paul-Guillaume Ipo Hugues Perret France Télévisions

Les moyens aériens efficaces mais ponctuels

Les pompiers au sol se sont félicités de l'appui aérien qui leur a été apporté ces dernières heures. Ce renfort aérien s'est matérialisé par des hélicoptères bombardiers d'eau, des canadairs et même un super bombardier Dash.

Les Canadairs ont travaillé sur le front de l'incendie jeudi 11 août après-midi : 4 appareils ont effectué 23 passages en larguant 6000 litres d'eau à chaque passage.

Les hélicoptères bombardiers d'eau, déjà mobilisés eux aussi jeudi, ont aidé à lutter contre les flammes. À Chaque passage, ils larguent 800 litres à chaque fois. Ils ont poursuivi leur ronde incessante entre le lac de Vouglans et l'incendie tout ce vendredi.

Mais le renfort impressionnant, c'est le largage d'un produit retardant par un Dash, un bombardier extrêmement puissant. Il peut déverser 10 000 litres de retardant en un seul largage. Demandé pour effectuer 3 largages ce vendredi, il n'en a réalisé qu'un seul à 15 H 30. Selon la préfecture, il est impossible dès cette fin de journée de mesurer l'ampleur de l'aide qu'il a pu apportée.

Malheureusement, ces moyens aériens ont dû quitter le Jura, appelés pour venir à bout d'autres incendies. Les hélicoptères ont dû, par exemple, se rendre dans les Vosges pour un départ de feu. Donc, ce soir, ni canadair, ni hélicoptère, ni Dash ne se trouve sur zone. La préfecture ne sait pas si des moyens aériens seront présents demain samedi 13 août.

Une bonne nouvelle : les évacués retrouvent leur domicile

Les habitants de Cernons et de Ménouilles ont été évacués jeudi 11 août à la mi-journée, dans la précipitation et l'inquiétude. Dès 18 H 30 ce vendredi 12 août, ils sont autorisés par la préfecture à regagner leur habitation. Les pompiers sont maintenant formels : leur commune ne risque plus d'être la proie des flammes.

Feux dans le Jura : les habitants évacués peuvent regagner leur domicile • ©S. Bourgeot P. Arbez France Télévisions

Ils retrouveront leur domicile ainsi que les animaux qu'ils n'avaient pas pu évacuer avec eux, comme les chats. Ils retrouveront également l'eau et l'électricité qui ont été rétablies. L'électricité avait été coupée par mesure de sécurité tant que des hélicoptères, de reconnaissance ou de largage d'eau, devaient survoler la zone.