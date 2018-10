© Google maps

Comment la sécheresse a métamorphosé les paysages du Doubs et Jura

"On dirait un décor de film d'apocalypse. C'est la première fois que je vois le niveau du lac aussi bas de ma vie" confie le jeune homme sur sa page Facebook.A Barésia-sur-L'Ain, le niveau du lac de Vouglans est tellement bas que la rivière l'Ain a retrouvé son lit d'origine explique l'internaute. "Dans l'ancien lit de la rivière, on voit même les pierre des anciens champs".Dans le Jura, la sécheresse a fait baisser considérablement le niveau du lac de Vouglans. Regardez cette vidéo tournée avec un drone dans le Doubs et Jura.