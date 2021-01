Météo : - 26 degrés dans le Jura, des températures glaciales en Franche-Comté... et ce n'est pas fini !

Vous êtes nombreux à avoir greloté dans la nuit de dimanche 10 à lundi 11 janvier 2021. Et ce n'était pas qu'une impression.

❄️☃️ [EN DIRECT] 😍 Il fait jusqu’à -26°C ce matin à Saint-Claude-Valfin dans le Haut-Jura 💙 🧣Après une légère... Publiée par Météo Franc-comtoise sur Dimanche 10 janvier 2021

Les températures sont descendues bien bas. "Il a fait -21 °C à Mouthe, - 18 °C à Morteau, - 16 °C à Pontarlier", cite Thierry Bouille, prévisionniste, qui précise que "le record de cette nuit est pour la Brévine, en Suisse, dans le canton de Neuchâtel", avec - 28 °C. À Valfin-lès-Saint-Claude (Jura), le mercure est tout de même descendu à - 26,2 °C. "C'est la température la plus froide qu'on a relevée ce matin, et même de France", précise Ilyès Ghouil de la page Facebook Météo Franc-Comtoise.

-28.0 °C à la Brévine, Suisse, canton de Neuchâtel, 1050 m, ce matin.

📷https://t.co/r10wBu1lK8 pic.twitter.com/ZfI2pa2WqX — Francois Jobard (@Francois_Jobard) January 11, 2021

Les quatre départements francs-comtois sont d'ailleurs placés en vigilance jaune neige-verglas et grand froid jusqu'à mardi 12 janvier à 6 h.

Des températures conformes à la saison

Même si 2021 comporte, pour l'heure, 11 jours seulement, "il s'agit du record cette année", encore bien loin des - 41 °C à Mouthe en 1985.

Mais ces températures, déjà bien basses, qui provoquent la chair de poule des Francs-Comtois, sont "habituelles au regard du calendrier météorologique", précise Thierry Bouille.

"Avec le réchauffement climatique, on y est moins habitués", affirme-t-il avant de préciser qu'"on ne bat plus de records de froids" ces dernières années.

Une évolution météorologique à suivre dans les prochains jours

Mardi 12 janvier, le temps va changer. "On récupère une perturbation qui nous donnera beaucoup de neige au-dessus de 600 m d'altitude, et de la pluie en-dessous." Le prévisionniste note ainsi qu'on assistera à la "formation de petites congères de mardi à mercredi" en haute altitude.

De la neige, de la pluie et du vent "sans excès" qui pourraient provoquer un risque de coulées de neige dans les Vosges, y compris comtoises, à partir de mercredi. Ilyès Ghouil de la Météo Franc-Comtoise précise que "la pluie est attendue dans la nuit de mardi à mercredi et de mercredi à jeudi la limite pluie neige va évoluer et fragiliser le manteau neigeux."

À ce sujet, la rédaction vous recommande Météo. On vous explique pourquoi les flocons de neige prennent parfois ces si jolies formes d'étoiles

Côté températures, ne rangez pas tout de suite les couvertures : si elles s'apprêtent à remonter un peu dans les jours à venir, la période "bien froide" de la nuit de dimanche à lundi pourrait se répéter le week-end prochain. "On pourrait approcher des températures similaires. Mais on en saura davantage dans quelques jours", précise Ilyès Ghouil.