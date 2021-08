Nièvre : une pensionnaire tuée dans un Ehpad du Morvan, son fils recherché

Une femme âgée de 93 ans a été mortellement blessée dans la nuit de mercredi à jeudi 26 août à l'Ehpad de Lormes (Nièvre). Son fils est activement recherché par les forces de l'ordre.

Une pensionnaire en soins palliatifs dans un Ehpad du Morvan a été mortellement blessée, dans la nuit de mercredi à jeudi 26 août. Son fils est activement recherché, a-t-on appris jeudi de sources concordantes. La résidente, originaire de région parisienne et pensionnaire de l'Ehpad de Lormes (Nièvre) depuis peu de temps, a été retrouvée vers 19h30 grièvement blessée avec notamment de violents coups portés à la tête, a indiqué Arnaud Bernard, directeur délégué des Centres hospitaliers du Morvan.

Cellule psychologique

La patiente, âgée de 93 ans et atteinte d'Alzheimer, est décédée jeudi vers 2 heures jeudi 26 août. Dans sa chambre composée de deux lits, une autre résidente endormie était présente au moment des faits. Cette dernière n'aurait rien vu et rien entendu. La victime a été découverte "quinze minutes environ après le départ de son fils" qui lui rendait visite. Ce dernier est activement recherché, a précisé Arnaud Bernard. Interrogés, ni la gendarmerie ni le parquet n'ont réagi dans l'immédiat. Selon une source proche du dossier, le fils aurait une soixantaine d'années et aurait avoué son acte à un média.

Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place par la direction de l'établissement pour accompagner les 120 agents de l'Ehpad "extrêmement choqués". Cette cellule a aussi pour but d'aiguiller les agents afin d'informer au mieux les familles des 130 résidents de la structure.