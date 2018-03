Côte-d'Or : un orage torrentiel frappe le village de Cosne

Le secteur de Venarey-les-Laumes a été fortement touché par un important orage de pluie et de grêle. De nombreuses communes ont été touchées. Les dégâts matériels sont importants. Exemple à Cosne en Côte-d'Or. - France 3 Bourgogne - Christophe Tarisse, Romain Liboz, Eric Vial

Des pluies torrentielles ont provoqué des dégâts à Cosne. pic.twitter.com/WGXzGIvPjp — Tarrisse Christophe (@TarrisseChristo) 11 mars 2018

À 18h30, sont inondées &/ou barrées, les routes suivantes :

D905 à #Pouillenay

D9A à #MagnyLaVille

D10C à #StEuphrône

D16 à #VilleneuveSousCharigny

D36 à #Thury

D114 à #AmpillyLesBordes

D928 à #QuemillySurSeine

D928 & D102 à #ReceySurOurce



Ne vous engagez pas sur ces voies. pic.twitter.com/WGBTIVNvaH — SDIS 21 - Sapeurs-Pompiers de la Côte d'Or (@sdis21) 11 mars 2018

Dès demain matin, je réunirai les services pour faire un point sur les dégâts provoqués et prendre les décisions qui s'imposent. (2/2) — François SAUVADET (@sauvadet) 11 mars 2018

C’est un spectacle de désolation. La route principale du petit village de Cosne traverse la commune de haut en bas. La route est dévastée. Car à 16h ce dimanche 11 mars dans l' après-midi, un violent orage s’est déversé sur la commune durant une demi-heure. L'intensité était impressionnante, du jamais vu selon les habitants croisés sur place.Près de 30 cm d’eau ont ainsi dévalé la rue principale ! Conséquence, la route a été complètement arrachée, il ne reste plus de macadam, mais un amoncellement de pierres et de débris, des voitures ont été emportées et bien sûr des caves inondées. À 21h, ce soir une vingtaine de pompiers étaient encore sur place.Munis de pompes, de tuyaux, ils tentaient de vider les caves et les habitations, sauver ce qui pouvait l'être. L’eau continuait de ruisseler encore même si le débit diminuait et il était dévié vers le bas du village. Les pompiers vont rester une bonne partie de la nuit. Heureusement si il y a pas mal de dégâts matériels, personne n’a été blessé, personne ne doit être relogé. En revanche, les réparations risquent d’être importantes et le maire attend déjà rapidement l’arrêté de catastrophe naturelle.Plusieurs secteurs ont été touchés dans le Nord Côte-d'Or, l'un autour de Venarey avec principalement les communes de Pouillenay et Bussy-le-Grand mais aussi Magny-la-ville et Chassey. Et dans le secteur de Baingeux-les-Juifs, à Ampilly et Quemilly. À chaque fois le même sinistre, de nombreuses inondations et des routes coupées.Les pompiers ont été submergés d'appels et une cellule de crise a été déclenchée. Une centaine d'interventions a été réalisée par les pompiers de Côte-d'Or dans la soirée. François Sauvadet a prévu de réunir les services du département ce lundi pour faire un point sur les dégâts et d'éventuelles décisions à prendre en urgence.