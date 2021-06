Régionales 2021 : un candidat RN appelle à ne pas voter pour sa propre liste en Bourgogne-Franche-Comté

Franck Gaillard est conseiller régional sortant RN. Il est présent sur la liste menée par Julien Odoul lors des prochaines élections régionales. Il appelle pourtant à ne pas voter pour le Rassemblent national aux prochaines régionales. En cause, sa neuvième place sur la liste en Côte-d'Or.

"Nous avons eu un différend avec Julien Odoul pendant le mandat. Il prône les élus locaux de terrain. Mais il m'a mis à une place non-éligible en cas de défaite. J'estime avoir toute ma place au sein du conseil régional même en cas de défaite pour l'implantation locale", nous indique-t-il lundi 31 mai 2021. "Je pense que c'est une grosse erreur politique de ne pas mettre les locaux en avant de la scène. Monsieur Odoul s'est pris pour un chef parisien en faisant une liste comme il voulait."

J'appelle les sympathisants à ne pas voter RN et à s'abstenir pour les régionales. Franck Gaillard, conseiller régional sortant RN et candidat en Côte-d'Or

Un sentiment partagé par plusieurs conseillers régionaux sortants. Et pour cause : seulement trois élus du Rassemblement national en Bourgogne-Franche-Comté se retrouvent en position éligible sur les listes en cas de défaite.

Julien Odoul ne commente pas

En 2017, le départ de Sophie Montel, cheffe de file régionale depuis plus de vingt ans, a marqué le début des crispations. Certains sont partis, d'autres ont été évincés. "Certains collègues sont brillants. Ils ont été évincés et je ne sais pas pourquoi, parce que [Julien Odoul] n'est pas capable de nous le dire", confie la conseillère régionale sortante RN Florence Lassarre. Elle est absente de la liste d'extrême droite lors du prochain scrutin. "Moi, j’étais partante pour un nouveau mandat mais il ne voulait plus de nous. Il veut des nouvelles têtes, des nouvelles personnes, qui lui conviennent", nous expliquait-elle il y a quelques jours.

Une méthode et des choix que le chef de file du groupe RN à la Région ne souhaite pas commenter aujourd'hui. "Je n'ai pas envie de réagir. Je n'ai pas de temps à perdre avec cela. Je me concentre sur la campagne", nous a indiqué Julien Odoul.

C'est malgré tout un nouveau couac dans la campagne de Julien Odoul, un mois après l'affaire du "faux candidat" à Belfort. Un opposant infiltré au Rassemblement national, présenté comme tête de liste.