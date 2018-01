Chalon-sur-Saône : de la poésie distillée sur les panneaux de stationnement pour handicapés

Le reportage de M. Barate et A. Borlot avec :

Marie-Caroline Brazey alias MC Solaire

Elle détourne les panneaux de stationnement réservé aux handicapés

C'est une démarche qui emprunte auet qui vise à. Marie-Caroline Brazey est elle-même dans cette situation. Elle est atteinte de Strümpell-Lorrain une maladie neurologique orpheline qui pèse sur ses pas.Le diagnostic est tombé en 2016.« J’ai eu cette idée en recevant ma carte de stationnement. C’était un moment compliqué pour moi ! Et je trouvais ce logo très limitant. Le personnage ne semble pas avoir de bras, il semble passif. Alors j’ai collé quelques petits accessoires sur le panneau en bas de chez ma kiné », explique Marie-Caroline Brazey, alias MC Solaire sur Facebook Comme cette trentenaire pense qu'un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, elle a continué. EtSur les réseaux sociaux, elle reçoit des retours très positifs. Parfois, ces collages sont arrachés. « Sans doute, par des personnes qui me connaissent pas et qui pensent que je me moque ! », imagine la jeune femme.Mais le message est tout autre.« Je veux montrer que ce n’est pas parce qu’on est en situation de handicap, qu’on n’a pas d’activités. On a une vie, on a le droit de rire. Et je veux vraiment montrer ce côté-là avec de la poésie et de la fantaisie ! »