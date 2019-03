A Lugny en Saône-et-Loire, des panneaux choc pour inciter les automobilistes à lever le pied

300 000 euros de travaux

Malgré les panneaux de signalisation, nous nous sommes aperçus que même les bus et les usagers ne respectent pas du tout la vitesse

Devant l'école ça circule plutôt vite. On a pas de barrière devant l'école et c'est vrai qu'il faut faire attention. Il y a des élèves qui traversent seuls



Une rue en zone 30

Je me suis inspiré des panneaux pour les places handicapées "si tu veux ma place, prends mon handicap"

C'est avec ce message choc, inscrit sur deux panneaux de signalisation, que les automobilistes sont interpellés à chaque extrêmité de la rue de la Folie.Objectif : faire ralentir des conducteurs trop imprudents.L'axe est particulièrement sensible : s'y trouventIci, le maire Guy Galéa estime que chaque jour, 700 élèves empruntent cette rue.Mais pas de quoi changer les mauvaises habitudes des automobilistes.Pourtant, des aménagements ont été réalisés pour sécuriser la rue, pour un coût de 300 000 euros.: Guy Galéa a tout fait pour inciter les automobilistes a plus de prudence et protéger les piétons.En vain.Une situation constatée également par un enseignant :30 km/h, une vitesse faible, sans doute trop pour bon nombre de conducteurs.C'est devant laque le maire a décidé de faire installer ces deux panneaux.

Certains parents d'élèves attendent que les automobilistes se remettent en question . C'est le cas de cette mère qui espère avec ce panneau "éduquer un peu les adultes".

Ce message je l'ai trouvé à la fois choc et drôle. C'est bien de secouer un peu les consciences

Côté automobilistes aussi, ces nouveaux panneaux sont bien accueillis :

Je trouve ça très bien de faire réagir les gens, ils ont tellement l'habitude des panneaux classiques qu'ils n'y font plus attention

Pour Guy Galéa, leur installation est déjà une petite victoire.

De ralentir pour pouvoir lire (les panneaux, ndlr), on a dejà gagné. Au moins les gens ont ralenti

Reste à savoir si le message est bien passé.