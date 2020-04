Montceau-les-Mines: le directeur de l'hôpital sanctionné “Nous n'allions pas dans la même direction” explique C. Ungerer

La directrice de l’établissement support du GHT a pris, en responsabilité, la décision de mettre fin au contrat de travail du directeur délégué de l’établissement et a demandé à la directrice des soins de suspendre son activité.

Des désaccords dans la gestion de l'hôpital

Christine Ungerer évoque des désaccords antérieurs à la pandémie de coronavirus Covid-19 pour justifier le départ du Directeur de l'hôpital de Montceau-les-Mines et la mise à pied de la Directrice des soins infirmiers. / © Amélie Douay - France 3 Bourgogne

Une omerta qui soulève des interrogations

Une poussée épidémique depuis le début de la semaine

95 % des lits de l’unité Covid sont occupés

24 % des résidents de l’EHPAD sont en suspicion covid ou confirmés, avec une symptomatologieet un état clinique très différents d’un résident à l’autre

40 % des patients du SSR sont en suspicion covid ou confirmés.

Les services de soins de suite et de réadaptation (SSR) du Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines ont vu 40% de leurs patients touchés par le Covid-19. / © Amélie Douay - France 3 Bourgogne

Des mesures pour endiguer la propagation de l’épidémie

"un renfort de l’équipe d’hygiène avec des infirmières en provenance de Sevrey et de l’EHPAD départemental du Creusot

avec des infirmières en provenance de Sevrey et de l’EHPAD départemental du Creusot l'activation d’ un soutien psychologique renforcé pour les équipes de l’hôpital, avec les psychiatres et psychologues de l’établissement, ainsi que la Cellule d’Urgence Médico Psychologique 71(CUMP) et le CHS de Sevrey

avec les psychiatres et psychologues de l’établissement, ainsi que la Cellule d’Urgence Médico Psychologique 71(CUMP) et le CHS de Sevrey le renfort de la cellule de crise interne de l’hôpital, avec l’aide de médecins hygiénistes et infectiologues de l’hôpital de Chalon-sur-Saône."

Il est important dans un contexte comme celui-là que nous allions tous dans la même direction. J'ai souhaité reprendre en direct la gestion de cette crise dans cet établissement car nous n'avions pas forcément les mêmes points de vue.

Je ne veux absolument pas le rendre responsables de l'épidémie au sein de l'hôpital. Le seul responsable, c'est le virus lui-même. C'est pour d'autres raisons que je leur ai demandé de suspendre leur activité.

La mortalité est malheureusement en hausse, malgré les précautions prises.

Dans cette période, il y a parfois des améliorations à apporter à l'administration. C'est délicat, mais c'est ce qui s'est passé à Montceau.

La direction du GHT annonce la mise en place de certaines mesures, notamment à l'EHPAD : les patients malades vont être regroupés sur un seul secteur et les équipes réorganisées par unité pour éviter les contaminations personnels–résidents.

Par ailleurs le SSR Chopin est fermé depuis ce 10 avril, ses patients ont été envoyés dans des unités spécialisées COVID.

Le communiqué évoque enfin des renforts en personnel : pour le secteur gériatrique, avec un cadre en provenance de Chalon-sur-Saône et pour les équipes soignantes de terrain, avec notamment 26 étudiants des écoles d'aides-soignants et d'infirmiers, ainsi que des professionnels de la HAD.