General Electric : Bruno Le Maire ministre de l’économie et des finances attendu à Belfort ce lundi

Quel est l’avenir industriel du site General Electric-Alstom ?



"Le marché a bon dos"

Pas de fermeture du site de Belfort

Provocation



4000 emplois

Le ministre est attendu vers 15h30 sur place. Juste avant à 15 heures, les salariés se réuniront en assemblée générale. "Nous allons nous réunir avec les salariés pour leur expliquer le contexte, les grandes trajectoires du projet de délocalisation d'activité et nous allons décider ensemble des actions à mener pour défendre au mieux le site de Belfort", a expliqué Philippe Petitcolin, délégué syndical CFE CGC à France Bleu Belfort Montbéliard.Depuis l’annonce de la suppression d’un millier d’emplois en France, principalement à Belfort, l’inquiétude est forte sur place.Mercredi, lors des questions à l'Assemblée nationale, l'opposition avait reproché au gouvernement sa mauvaise gestion du dossier General Electric. Le ministre de l'économie avait annoncé sa venue sur site pour discuter avec les syndicats et les élus locaux. La visite est aujourd'hui confirmée par le ministère : elle aura lieu le lundi 3 janvier, dans l'après-midi.Sitôt connu le projet de suppression de postes, les organisations syndicales de l'entreprise avaient réagi en ces termes : "Un carnage, inadmissible, chiffres incroyables, intolérable (...) le marché a bon dos, GE veut simplement délocaliser massivement l'activité dans des pays à bas coûts, et se moque complètement des pistes de diversification."Dans une interview publiée ce dimanche 2 juin dans le JDD , le directeur général de GE France, Hugh Baley, affirme que le site de Belfort n'est pas menacé de disparition : "Je veux être clair, Belfort ne fermera pas. Il restera le premier site industriel de GE Power en Europe. Nous y avons des compétences d'excellence". Un propos qui ne rassure pas vraiment, ni les salariés, ni les élus locaux.Contacté par téléphone ce dimanche 2 juin, le maire LR de Belfort Damien Meslot a vivement réagi : "je suis très surpris par les propos de Hugh Bailey, c'est de la provocation ! GE avait promis de créer 1000 emplois sur le site de Belfort, l'engagement n'a pas été respecté (...) Je suis plutôt confiant dans l'attitude du gouvernement, le ministre Bruno Lemaire est à l'écoute, il a pris la mesure de l'enjeu. Je suis beaucoup moins confiant envers GE"Parmi les demandes avancées par le maire de Belfort figurent un plan social moins important et une diversification de l'activité industrielle, en direction des énergies renouvelables.Autre proposition : que les bâtiments désaffectés de GE soient cédés pour l'euro symbolique à une société d'économie mixte. Les locaux seraient alors rénovés avant d'être mis à disposition d'autres entreprises.GE emploie près de 4000 salariés sur les sites de Belfort et de Bourogne. La suppression d'un millier d'emplois aurait aussi un impact sur les sous-traitants : 2000 salariés de ces entreprises pourraient en subir les conséquences.