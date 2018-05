Vernois-lès-Vesvres : découvrez le plus long parcours pieds nus de France

Côte-d'Or : découvrez le plus long parcours pieds nus de France

Un parcours pieds nus de 800 mètres, le plus long de France, va être inauguré dimanche à Vernois-lès-Vesvres en Côte-d'Or. Nous sommes allés le tester en avant-première avec les habitants du village. Sensations garanties. - France 3 Bourgogne - Maryline Barate, Isabelle Rivierre, Yann Capy

Qui a dit que marcher nécessite forcément des chaussures ? À Vernois-lès-Vesvres en Côte-d'Or, ce sont les orteils à l'air qu'on arpente ce. Tous les 70 mètres environs, une nouvelle surprise attend le promeneur.On marche sur de l'osier, des troncs, des pierres de toutes sortes et même de la boue. Résultat, nosne savent plus où donner de la tête.Autant de sensations qui seraient bonnes pour notre circulation sanguine. Une chose est sûre,La municipalité mise sur cette idée pour attirer le chaland. Si tout va bien, d'ici un an, un restaurant et des hébergements insolites de standing viendront compléter le site.Le sentier, qui est inauguré dimanche 13 mai, seraun week-end par mois.