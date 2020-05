VIDEO. “On a du jeter des plants de fleurs, légumes, les pertes sont énormes”, les horticulteurs espèrent des aides

Horticulteurs : les grands perdants du confinement espèrent des aides

Reportage E.Braconnier, P.Arbez avec Amandine Boichard Horticultrice Simon Courbet Horticulteur Bruno Isabey Pierre-Yves Laurent Fleuriste

En Bourgogne Franche-Comté, les professionnels estiment avoir perdu 70% de leur activité en mars et avril en raison de la crise sanitaire et du confinement des acheteurs.confie Amandine Boichard, horticultrice à Besançon.A Amagney dans le Doubs, l'horticulteur Simon Courbet a du détruire 50.000 plants de fleurs annuelles et bisanuelles. Il déplore que l'Etat français ou l'Europe n'aient prévu aucune aide financière pour ce secteur particulièrement touché par deux mois de confinement en plein printemps, période cruciale pour la profession.Les professionnels de l'horticulture à travers leur syndicat ont rencontré le 15 mai le ministre de l'agriculture Didier Guillaume. Ils espèrent que l'Europe débloquera des aides pour compenser les plants de fleurs ou légumes détruits. Ils aimeraient une exonération de leurs charges durant les semaines de confinement. "explique l'horticulteur du Doubs.Suite à la réunion avec le ministère et la filière horiticole, L’État soutiendra une campagne publicitaire télévisée le végétal, c’est la vie, sur les écrans du 18 mai au 7 juin. Des mesures plus larges pour la profession devraient être annoncées début juin.