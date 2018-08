Yonne : la préfecture confirme la présence du loup dans la région

Il y aurait plus de 400 loups en France

Trois ovins avaient été tués et un autre blessé. Les agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) avaient réalisé un premier constat. Mais, les indices recueillis ne permettaient pas d’incriminer un loup avec certitude.Plusieurs animaux avaient été tués et d’autres blessés lors de deux attaques.A chaque fois, l’ONCFS avait conclu à une «mortalité liée à une prédation, responsabilité du loup non écartée, au bénéfice du doute».Mais depuis, les doutes ont été levés. En effet,Elles ont permis d’établir avec certitude que c’est bien un loup qui est à l’origine de ces attaques, a déclaré la préfecture de l’Yonne à France 3 Bourgogne mardi 14 août 2018.On estime qu’il y aurait environ 430 individus dans toute la France. L’animal, qui était présent partout dans le pays avant d'être éradiqué, est revenu par l'Italie au début des années 1990.: la reforestation, l'exode rural, l'augmentation du nombre de proies, la capacité du loup à parcourir de grandes distances, les mesures de protection (Convention de Berne, directive de l'Union Européenne).Face au nombre grandissant de loups en France, la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles), les Chambres d'agriculture et les associations d'éleveurs ont demandé fin juillet à l'Etat