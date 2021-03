Le Mc Donald's de Auxerre fermé trois semaines pour non-respect du protocole sanitaire

Depuis le 29 octobre 2020, les restaurants sont contraints de fermer leurs portes. Il leur est toutefois possible de servir les clients avec des plats à emporter. Dans l'Yonne, plusieurs excès et non-respect du protocole sanitaire sont observés.

Les amateurs du célèbre fast-food devront attendre pour commander burger et frites à Auxerre. Depuis ce mercredi 10 mars, le Mc Donald's, situé au parc d'activités des Clairions est fermé administrativement.

En cause, le non-respect du protocole sanitaire, constaté le samedi 20 février par une patrouille de police. Quarante-six personnes étaient attablées sur la terrasse, en dépit du protocole imposé aux restaurateurs et à leur clientèle.

L'enseigne a formulé un recours et répondu de cette fermeture par la voix d'un communiqué : " La direction du restaurant prend acte de cette décision que nous regrettons et a formulé un recours auprès de la préfecture ".

Cela renvoie une très mauvaise image. Il faut que l'on arrête de vouloir gagner petit. Eric Moutard, président de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie de l'Yonne

" Ce n'est pas une bonne publicité, regrette Eric Moutard, Président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans l'Yonne. On doit travailler calmement et respecter les règles sanitaires. Si tout le monde le fait on va pouvoir rouvrir rapidement. Aujourd’hui, cela fait quatre mois que nous sommes fermés. On commence à trouver le temps long. On doit travailler calmement et respecter les règles sanitaires. "

D'autant plus que, dans l'Yonne, le cas du Mc Donald's d'Auxerre n'est pas isolé. Dans la même ville, le bar, " le Marquis " a écopé d'une sanction de deux semaines de fermeture administrative pour les mêmes raisons.

" Il n’y a pas une volonté de sanctionner un établissement plus qu’un autre "

Tristan Riquelme, Directeur de cabinet du préfet de l'Yonne, l'assure : " Ce ne sont pas des mesures exemplaires mais justes. Il n’y a pas une volonté de sanctionner un établissement plus qu’un autre. Malheureusement, on a réalisé d’autres fermetures administratives dans le département. Le but n’est pas de fermer les établissements, bien évidemment."

À ce jour, dans le seul département de l'Yonne, quatorze bars, snacks ou autre restaurants ont été ou sont sous le coup d'une fermeture administrative pour non-respect du protocole sanitaire.

durée de la vidéo: 01 min 51 Fermeture administrative pour le Mc Donald's d'Auxerre

L'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique prolongée jusqu'au mercredi 31 mars

Dans un communiqué de presse publié ce vendredi 12 mars, le préfet de Côte-d'Or, Fabien Sudry rappelle l’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique, dans tout le département et jusqu’au 31 mars 2021 inclus.

Il précise qu'il en est de " la responsabilité des tenanciers de bars et restaurants qui assurent un service de livraison à emporter de s’assurer que cette activité ne génère pas d’attroupements incompatibles avec le respect des gestes barrières. " Des mesures de fermeture administratives seront prononcées contre les établissements où de tels comportements seraient constatés.

Pour rappel, les particuliers s'exposent à une amende de 135 euros, les exploitants d'établissements quant à eux risquent une amende de 500 euros.