Affaire Fourniret : des fouilles dans l'Yonne pour retrouver le corps de Marie-Angèle Domece

Trois semaines après les aveux de Michel Fourniret

Des fouilles ont démarré vers 5 heures du matin mercredi 7 mars 2018 à Saint-Cyr-les-Colons dans l'Yonne, d'après une information dévoilée par M6 et confirmée par le général Olivier Kim, commandant la Region de gendarmerie Bourgogne -Franche-Comté.Une vingtaine d'enquêteurs et des gendarmes de la section de recherche de Dijon sont sur place.C'est dans cette commune de l'Yonne qu'a disparu le 8 juillet 1988 Marie-Angèle Domece, une jeune femme de 19 ans.Ce nouveau rebondissement intervient alors que mi-février, Michel Fourniret, surnommé "l'ogre des Ardennes" et condamné à la perpétuité incompressible en 2008 pour les meurtres de sept jeunes filles, a avoué le meurtre de la jeune femme ainsi que celui de la Britannique Joanna Parrish.Si le corps de cette dernière avait été retrouvé en mai 1990 dans l'Yonne, celui de Marie-Angèle Domèce n'a jamais été retrouvé.