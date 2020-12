Yonne : le célèbre chef triplement étoilé Marc Meneau est mort

Ce mercredi 9 décembre, un nouveau monstre sacré de la haute cuisine vient de tirer sa révérence : Marc Meneau est décédé à l’âge de 77 ans. Il a notamment été le chef cuisinier français du restaurant L'Espérance de Saint-Père, dans l'Yonne, en Bourgogne.

Un enfant du pays

Trois étoiles au guide Michelin

Yonne : le célèbre chef triplement étoilé Marc Meneau est mort

Marc Meneau, le chef autodidacte, triplement étoilé, s'est éteint ce matin à l'âge de 77 ans. Son décès a été révélé par l'un de nos confrères, le journaliste indépendant d'Auxerre TV Pierre-Jules Gaye ce matin.Une information confirmée ce matin par le maire de Saint-Père-sous-Vézelay, Christian Guyot. "Marc Meneau est décédé et nous en sommes navrés et bien triste", a déclaré le maire. "J'ai reçu la nouvelle comme chacun ici avec consternation parce que c'est un homme qui a marqué la vie du village. Il a connu les plus grands cmomment mais aussi des difficultés. Et je ne peux être qu'admiratif devant son parcours et devant son courage surtout dans les derniers instants."Selon Christian Guyot, "Marc Meneau a marqué l'histoire de Saint-Père et elle restera gravée cette hsitoire bien entendue car c'est un enfant du pays".Marc Meneau est né le 16 mars 1944 à Saint-Père-sous-Vezelay. Son père était le bourrelier du village, sa mère tenait le bistrot restaurant- épicerie. Après ses études secondaires, il entre à l’Ecole Hôtelière de Strasbourg en 1961. Il ne pense pas encore à la cuisine car il choisit l’option gestion.Après son mariage avec Françoise en 1966, il reprend le bistrot des parents de celle-ci à Saint-Père. Puis en 1969, ils transforment la vieille maison familiale en restaurant. Des travaux d’embellissement entrepris chaque année ont fait du bistrot familial une des plus belles maisons de France, l’Esperance.Le restaurant L'Espérance a été distingué par le guide Michelin entre 1984 et 1999, puis de 2004 à 2007. En 1983, Il est élu "Meilleur Cuisinier Français de l'Année" et obtient 3 étoiles au Guide Michelin, ainsi que 19/20 au Gault et Millau. En 1999, il perd sa troisième étoile Michelin mais conserve 19/20 au Gault et Millau. En 2004, Marc Meneau retrouve finalement sa troisième étoile.Après une période peu faste, en 2008, L’Espérance figure à nouveau dans le guide Michelin, avec ses 2 étoiles. En 2010, Marc Meneau plante son propre potager, certifié bio, au sein même du parc de l’Espérance.