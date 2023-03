Stage de survie. Le procès de l’organisateur débute. Ulysse, 25 ans, est décédé en mangeant une plante toxique

Un jeune homme de 25 ans est décédé en ingérant une plante mortelle alors qu'il participait à un stage de survie en forêt, durant l’été 2020 à Kervignac, près de Lorient. Le procès de l’organisateur débute ce 13 mars.

C’est un procès très attendu, par la famille d’Ulysse mais aussi par l’ensemble des victimes présumées qui ont été intoxiquées lors de ce stage de survie.

Le 8 août 2020, Ulysse et sept autres membres du stage avalent une plante mortelle en pensant manger des carottes sauvages. Le jeune homme décède le 11 août.

Une plante mortelle

Le procès, qui débute à Lorient, devra déterminer la responsabilité exacte de l’instructeur. Un homme de 51 ans, ancien militaire, suscite de nombreuses interrogations. Celui qui se fait appeler John Malardé comparaît pour homicide involontaire, blessures involontaires, mais aussi faux et usage de faux, détention non autorisée d’armes, violences et menaces de mort.

Un moniteur non diplômé

Le tribunal judiciaire de Lorient devra déterminer si oui ou non, le prévenu a laissé ses stagiaires ingérer une plante toxique. Les magistrats vont examiner sa capacité à encadrer ce type de stage.

L' organisateur ne s'était pas assuré que cette plante n'était pas dangereuse. L’enquête avait révélé que l'ancien militaire n'était pas qualifié.

Dans un deuxième volet de ce procès, John Malardé devra répondre à des faits présumés d’escroquerie. L’organisateur de ce stage de survie, comparait libre. L’audience va débuter ce lundi 13 mars à 13h30.

Une loi sur les stages de survie

Une mission d’inspection sur ces stages a été menée à la demande du ministère de la jeunesse et des sports. Le rapport édité en juin dernier préconise de contrôler ces organismes, de créer une certification de botanique, ou encore d’exiger une qualification pour toutes les activités.

Depuis la mort d’Ulysse en août 2020, ses proches plaident pour un encadrement du secteur.

Les proches d’Ulysse espèrent que ce procès qui s’ouvre à Lorient permettra à nouveau de communiquer sur la nécessité de mettre en place un cadre juridique et législatif à l’ensemble de ces stages de survie.

Ces stages de retour à la nature connaissent une grande popularité notamment par les émissions de téléréalité qui se sont emparées de ce concept.

