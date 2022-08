Morbihan. Deux impressionnants incendie à La Trinité-sur-mer et à Saint-Philibert

Deux gros incendies sont en cours à Saint-Philibert et La Trinité-sur-mer, près de Carnac dans le Morbihan. Le premier feu a pris en début d'après-midi derrière la plage de Men er Belech, à Saint-Philibert. L’image vue depuis une webcam placée sur le port de La Trinité-sur-mer est saisissante. Le second s'est déclaré au lieu-dit Kermarquer. D'importants moyens, sur eau, sur terre et dans les airs sont sur place pour circonscrire ces incendies.

Un feu de végétation important s’est déclaré en début d’après-midi à Saint-Philibert, entre Carnac et Locmariaquer dans le Morbihan, derrière la plage de Men er Belech.

Depuis les plages, très fréquentées en ce week-end d'août, et les ports voisins, ou depuis le large, la colonne de fumée qui s’étend est impressionnante.

Le dragon 56 de la sécurité civile survole la zone. D'importants moyens sont déployés sur place par les pompiers pour circonscrire l'incendie, qui menace de nombreuses habitations. Un lotissement de 15 maisons, au lieu-dit Kernevest, a été évacué.

Une salle va être pour accueillir les personnes concernées.

83 engins et 250 pompiers sont à l'oeuvre ce samedi après-midi 6 août dans le Morbihan. Le SDIS56 a demandé le renfort de pompiers de Loire-Atlantique.







Les deux incendies vues du même endroit



Ces deux photos ont été prises vers 16h50 ce samedi 6août, depuis la chapelle tumulus de Carnac. La première photo montre l'incendie en cours entre Crac'h et la Trinité-sur-mer.

La deuxième donne le point du vue sur l'incendie à Saint-Philibert.





Depuis la chapelle tumulus de Carnac, le feu supposément aux alentours de Crac’h • © B. Van Wassenhove

Incendie à St-Philibert • © B. Van Wassenhove

Un autre incendie à La Trinité-sur-mer

Environ une heure plus tard, une autre colonne de fumée s'est élevée au-dessus des plages de la zone. Un autre feu s'est déclaré au lieu-dit Kermarquer.

L'incendie à La Trinité-sur-mer • © B. Van Wassenhove

Sur les réseaux sociaux des photos impressionnantes

Déjà, le vendredi 5 août, un incendie à Saint-Philibert



Déjà, ce vendredi 5 août, un incendie s'était déclaré au lieu-dit le Chat-Noir, à Saint-Philibert, dans un champ de blé moissonné. Les sapeurs-pompiers de Carnac, d’Auray et de Vannes ont dû intervenir. Cinq personnes qui avaient inhalé de la fumée ont été prises en charge sur place pour des examens.