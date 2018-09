DIRECT. Suivez les obsèques d'Arthur Noyer à la cathédrale de Bourges

© France 3 Centre-Val de Loire

Lesse déroulent ce, à la, dans le Cher. La cérémonie d'inhumation est ouverte au public, pour respecter la volonté des parents du jeune caporal, victime présumée de Nordahl Lelandais, décédé en avril 2017.Pour ce dernier hommage adressé au jeune homme disparu à l'âge de 23 ans, plus d'un millier de personnes sont attendues. Parmi elles, , deuxième victime présumée de Nordahl Lelandais . "On veut être présents et solidaires", a indiqué Jennifer De Araujo à RTL.Une présence qui illustre de nouveau la solidarité réciproque des deux familles unies dans le drame. Lors des obsèques de la fillette, qui s'étaient tenues le 2 juin dernier, à la Tour-du-Pin (Isère), la famille Noyer avait fait le déplacement en signe de soutien.Lesaccompagneront également leur frère d'armes une dernière fois pour lui dire au revoir. Les parents du jeune homme avaient volontairement repoussé la date d'inhumation au mois de septembre pour permettre aux militaires d'être présent.Les parents d'Arthur Noyer et son frère, Quentin, se tiennent devant la cathédrale. Les larmes aux yeux, ils attendent l'entrée du cercueil dans l'église.Le corbillard acheminant le cercueil d'Arthur Noyer arrive sur le parvis de la cathédrale Saint-Etienne de BourgesA quinze minutes du début de la cérémonie, les militaires dus'alignent pour former une haie d'honneur à leur camarade.​​​​​Les premières personnes arrivent à la cathédrale de Bourges... Plus de 2000 personnes sont attendues.: les places sont définies pour la cérémonie : la famille sera assise devant sur la droite et les militaires du 13e Bataillon des chasseurs alpins sur la gauche.De nombreuses gerbes de fleurs transportées par camion commencent à arriver à la cathédrale de Bourges.Mercredi, la mère d'Arthur, Cécile Maltet, a publié sur Facebook une photo à travers laquelle elle a fait part, au nom de toute sa famille, du décès de son fils. La famille invite notamment le public a porter une petite touche de vert, qui ferait plaisir à Arthur.Dès sa mise en ligne, la photo a suscité un grand élan de solidarité. Elle a pour le moment déjà été partagée plus de 1100 fois sur le réseau social.