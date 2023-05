Intelligence artificielle : ce maire confie à ChatGPT l'écriture de son discours du 8 mai

Alors qu'il avait le bras en écharpe, Jean-Pierre Gorges, maire (LR) de Chartres, a utilisé le logiciel ChatGPT pour écrire son discours du 8 mai et trouve le résultat "étonnant".

On connaissait l'utilisation de ChatGPT pour passer des examens ou écrire des dissertations. On a pu aussi lui demander d'écrire des chansons, de départager Tours et Orléans ou de décider si le Mont Blanc était français ou italien. Voici que ce prototype d'agent conversationnel utilisant l'intelligence artificielle spécialisé dans le dialogue arrive en politique. Jean-Pierre Gorges, le maire de Chartres, ville de Jean Moulin, l'a utilisé pour écrire son discours du 78ème anniversaire du 8 mai 1945.

" Avec mon bras en écharpe, pour écrire mon discours du 8 mai, j'ai demandé de l'aide à ChatGPT, le résultat est étonnant", confie-t-il sur sa page Facebook. L'édile a expliqué son désir d'expérimenter lors de son discours du 8 mai, également posté sur Facebook.

Avec mon bras malade, il m’était difficile d’écrire. Alors j’ai engagé une discussion avec une entité nouvelle qui ne sait pas ce qu’est ni la chair, ni le sang. Un esprit sans âme, une intelligence artificielle. Oui, j’ai écrit ces quelques mots en invitant ChatGPT à rendre hommage à ce qu’elle ne pourra jamais être, et à courber la tête devant ceux qu’elle ne pourra jamais ni imiter, ni égaler. J’ai demandé à ChatGPT de rendre hommage, en ce 8 mai, à leur humanité et à leur sacrifice. Jean-Pierre Gorges, maire de Chartres

Au programme (littéralement) : de grandes platitudes historiques dignes d'une page Wikipédia ("Le Jour J est le nom donné au débarquement des forces alliées en Normandie, en France, le 6 juin 1944. C'était l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire"), un style clair, mais plutôt impersonnel, et un goût notable pour la répétition.

La victoire en Europe marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Elle a été célébrée le 8 mai 1945, après la reddition de l'Allemagne nazie. Cette victoire a mis fin à six années de guerre en Europe et a coûté la vie à des millions de personnes. C'était un moment de soulagement pour les pays alliés, mais aussi un moment de tristesse pour les familles qui ont perdu des êtres chers pendant la guerre. ChatGPT Discours du 8 mai

Une IA bien serviable

"Cette intelligence artificielle se répète un peu", concède le maire de Chartres. "C’est encore un peu long, peut-être. Mais nous pouvons y lire le respect que je lui ai demandé d’avoir pour nos morts et nos combattants."

Alors à la fin de son discours écrit par ChatGPT Jean-Pierre Gorges a ajouté que "partout, auprès de la jeunesse comme auprès des anciens, dans le monde physique comme celui virtuel, nous porterons comme un flambeau ce devoir de mémoire. Dans la Ville de Jean Moulin, ville du premier acte de résistance à la barbarie nazie, capitale de la mémoire en 2023, ensemble, nous ferons toujours notre devoir. Qu’il me soit permis donc d’ajouter, chers amis, pour conclure : Vive la République ! Et Vive la France !"

ChatGPT, un égal pour les hommes et femmes politiques ?

De fait, "l'agent conversationnel" ChatGPT est de plus en plus utilisé dans divers domaines professionnels, avec plus ou moins de réussite. Sur France 5, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a par exemple qualifié de "fascinante" la capacité de ChatGPT a écrire des discours relativement "intelligents, bien structurés". Mieux, des chercheurs toulousains ont montré que les programmes politiques créés par l'IA étaient comparables à ceux élaborés par des êtres humains.

Mais si la capacité de l'intelligence artificielle à délivrer des informations de manière claire, dans la limite de ses connaissances, n'est plus à démontrer, sa capacité à "plaire et émouvoir" laisse encore à désirer.

Pour l'exemple, la youtubeuse férue de rhétorique et ancienne avocate Isabelle Chataignier a demandé à l'IA d'écrire le discours de mariage d'Elisbath Borne et Brad Pitt... avec un succès mitigé.

Si l'exemple du maire de Chartres vous fait craindre pour la crédibilité des hommes et femmes politiques, vous avez donc toutes les raisons de vous rassurer.

Dans le meilleur comme dans le pire de la créativité, nous sommes encore très loin d'être égalés, et encore moins remplacés, par des robots. Du moins pour l'instant