PHOTOS. Inondations : record battu par la crue de la Vienne, des dizaines de maisons dans l'eau en Indre-et-Loire et dans l'Indre

Ce dimanche 31 mars, le bassin de la Vienne et de la Creuse en Indre-et-Loire est resté placé en vigilance rouge pour cause de crue. À Nouâtre, l'eau a battu le record de 1982. Dans l'Indre, Bêlabre panse ses plaies. Retour en images.

Il n'a plus plu sur l'Indre-et-Loire, mais l'eau a continué de monter ce dimanche 31 mars 2024. Alors que le département est placé en vigilance rouge pour le deuxième jour consécutif, les communes voisines des rivières Creuse et Vienne ont patiemment regardé l'eau monter tout au long de la journée.

Une crue qui a causé, localement, des dégâts assez variables.

À Chinon, moins d'eau que prévu

À Chinon, le pic de crue était annoncé à près de 6 mètres dès 8h du matin. Finalement, pas de pic avant l'aube ce lundi, et probablement pas au-dessus de 5 mètres 30.

Un parc inondé à Chinon, le 31 mars 2024. • © Philippe Tanger / France Télévisions

Reste que, avec 5 mètres d'eau ce dimanche après-midi, la Vienne restait haute à Chinon. Assez pour bloquer les routes en bord de rivière et inonder l'aire de pique-nique. Mais pas assez pour effrayer les Chinonais, plus amusés qu'autre chose à la vue de leur puissante rivière.

À Chinon, les badauds profitent du spectacle de la crue, et ne s'affolent pas plus que ça. • © Caroline Ditte / France Télévisions

Quelques kilomètres à l'est, L'Île-Bouchard est construite plus près du niveau de la rivière que Chinon, et de nombreux bâtiments sont dans l'eau de la Vienne.

[Direct]



Impressionnantes images 😮 de la #Vienne en #crue ce dimanche 31 mars 2024 après-midi, à l'Ile-Bouchard, en Indre-et-Loire.

Le pic de #crue est attendu ce dimanche soir pour cette commune.

Pour rappel, la Vienne est en #VigilanceRouge 🔴 #Crues !

Restez très prudents et… pic.twitter.com/PjSz8Ey4bg — Association Météo Centre (@AssoMeteoCentre) March 31, 2024

À Nouâtre, record battu

Un peu plus en amont, à Nouâtre, le pic de crue est bien là. Depuis 15h, le niveau est relativement stable, et a dépassé les 9 mètres. La crue historique de 1982, et ses 8 mètres 62, est largement battue. Résultat, le centre-bourg est sous l'eau.

Pas de quoi affoler les commerçants, pour qui ce dimanche, c'est business as usual.

À Nouâtre, les commerçants n'ont pas peur de l'eau. • © Caroline Ditte / France Télévisions

Encore un peu plus en amont, et la confluence Creuse-Vienne est méconnaissable. Habituellement rencontre paisible entre deux rivières, le site de Ports-sur-Vienne ressemble désormais à une mangrove. Les arbres y ont les pieds dans l'eau.

À la confluence entre la Creuse et la Vienne. • © Caroline Ditte / France Télévisions

À Descartes, le centre-ville sous l'eau

Sur la Creuse, Descartes aussi a vu l'eau monter. Si la décrue est en cours depuis 16h30, le niveau de la rivière a atteint les 7 mètres 30. C'est moins que la crue historique de 1926, à 7,7 mètres, mais c'est largement suffisant pour transformer les rues en torrents. Sur les images de drones prises ci-dessous, le pont Henri-IV est lui aussi presque entièrement immergé.

durée de la vidéo : 00h00mn15s À Descartes, la Creuse est sortie de son lit et a inondé le centre-ville, dimanche 31 mars. • ©Association Météo Centre / Willy Guerin

À Bélâbre, du "jamais vu"

Dans l'Indre, la crue est passée ce samedi. Ce dimanche, les habitants découvrent les dégâts à Bélâbre, village le plus touché. L'eau n'a d'ailleurs pas complètement évacué les lieux. Et certains automobilistes devront encore attendre un peu avant de récuper leurs véhicules.

À Bélâbre, une voiture est toujours sous l'eau. • © Fantine Dantzer / France Télévisions

Chez Marie, l'eau a dépassé les prises électriques, installées pourtant à un mètre de hauteur. Tout est ravagé. Originaire de Bélâbre, y ayant toujours vécu, elle dit n'avoir "jamais vu ça". Alors même que le village est régulièrement touché par des inondations. La dernière fois, c'était en 2021.

Le rez-de-chaussée de l'habitation de Marie a été complètement inondé, à Bélâbre. • © Fantine Dantzer / France Télévisions

L'Indre-et-Loire reste placée en vigilance rouge, et le pic de crue s'approche désormais de Chinon. Les autorités demandent à tous et toutes de rester vigilants, et de ne pas tenter de traverser une chaussée inondée, à pied ou en voiture.