Affaire Chloé à Blois : le policier n'ayant pas recueilli la plainte de la victime convoqué en conseil de discipline cet après-midi

Ce jeudi 11 mai, le policier n'ayant pas pris la plainte de Chloé, en décembre 2022, est convoqué en conseil de discipline. Agressée par son ancien compagnon à Blois, la jeune femme de 24 ans avait passé de longues semaines dans le coma et conservera des séquelles de son agression. La décision quant au policier sera rendue à l'issue de la séance.

L'information a été relayée au matin de ce jeudi 11 mai, par franceinfo. Cet après-midi, le policier n'ayant pas reccueilli la plainte de Chloé est convoqué en conseil de discipline pour "absence de prise en compte du statut de victime". Pour mieux comprendre, revenons sur les faits.

Nous sommes le 13 décembre 2022, à Blois. Chloé, 24 ans, est violemment agressée dans un hall d'immeuble par son ex-compagnon. Elle passera de longues semaines dans le coma et gardera des séquelles de cette attaque.

Deux heures avant cet événement, la jeune femme s'était rendue au commissariat de Blois pour déposer plainte, encouragée par des agents municipaux ayant assisté à une dispute dans la rue. Arrivée sur place, le policier lui avait demandé de revenir le lendemain.

En février dernier, nous apprenions que la jeune femme s'était réveillée de son coma. Son pronostic vital n'était plus engagé. La procureure de la République, Charlotte Beluet, avait communiqué sur les séquelles définitives subies par Chloé.

Contactée ce matin par France 3 Centre-Val de Loire, la procureure nous a indiqué que la sanction prononcée en conseil de discipline ne relevait pas de son "cercle de compétences, lesquelles sont judiciaires".

Àgé de 54 ans, le policier avait été suspendu de ses fonctions. Il a reconnu devant l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) une "mauvaise interprétation" de la situation, expliquant avoir occupé plusieurs postes à la fois ce jour-là.

Quelques mois plus tôt, ses supérieurs l'avaient averti, au sujet de négligences professionnelles. En effet, la sanction pouvant aller jusqu'à la révocation relève du ministère de l'Intérieur.

Quand on est salarié de l'État, on doit être encore plus vigilant.