La taxe poids lourds adoptée par les élus de la collectivité européenne d'Alsace

Les élus de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA), réunis en session plénière ce lundi 21 octobre, ont voté pour l’adoption du R-Pass. Il s’agit d’une taxe pour les poids lourds amenés à emprunter les autoroutes A35 et A36. Elle sera appliquée à partir de 2027.

Les élus de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont voté pour l’instauration d’une taxe poids lourds ce lundi 21 octobre 2024. Cette taxe vise à diminuer la pollution et le trafic autoroutier sur les autoroutes non concédées sur son territoire.

La taxe, baptisée R-Pass, sera imposée à partir de 2027 aux camions de plus de 3,5 tonnes circulant sur l’axe autoroutier nord sud, A35 et A36, et sur deux axes routiers secondaires transfrontaliers. Il en coûtera 0,15 euro par kilomètre aux transporteurs.

Rééquilibrage du trafic France Allemagne

Outre la pollution atmosphérique et sonore, la collectivité cherche ainsi à limiter la dégradation des routes et à rééquilibrer le trafic de transit entre l'Allemagne et la France. Celui-ci est estimé à 60% du trafic global de camions sur l'A35 et l'A36, le résultat d'un appel d'air sur un réseau déjà saturé selon la CEA. Outre-Rhin, les autorités allemandes ont en effet mis en place dès 2005 une taxe, portée à 0,34 euro du kilomètre en janvier 2024.

Cette mesure censée rééquilibrer le trafic de transit des deux côtés du Rhin n’est pas du goût de tout le monde. Les acteurs économiques locaux craignent des impacts majeurs sur les entreprises. Selon leurs calculs, l’écotaxe alsacienne pourrait induire la destruction de 1500 emplois dans le secteur des transports tout en augmentant les prix des marchandises pour les consommateurs.

Un enterrement symbolique de la compétitivité alsacienne a été organisé par les opposants de la taxe poids lourds. • © Louis Belin, France Télévisions

Plus d'une centaine de personnes ont organisé, lors des débats, un enterrement symbolique de la compétitivité alsacienne devant les bâtiments de la CEA à Colmar.