Aube : les quatre mineurs qui ont massacré seize animaux à Méry-sur-Seine risquent deux ans de prison

"Confrontés aux éléments matériels retrouvés par les gendarmes, les quatre individus, dont l'âge est compris entre 16 et 18 ans, ont reconnu les faits. Ils seront présentés au juge des enfants à Troyes cet après-midi et risquent jusqu'à", explique le lieutenant Lionel Hourdiaux, commandant de communauté de brigades de Romilly-sur-Seine, lors d'un point presse à la ferme pédagogique de Méry-sur-Seine , ce jeudi 1er août 2019.Dès lundi 26 juillet 2019, après la découverte de seize animaux morts à la ferme , les gendarmes ont précédé à unequi leur a permis d'identifier un premier jeune. À son domicile, ils ont retrouvé "une paire de chaussure qu'il portait ce soir là et sur laquelle il y avait encore des traces de plumes de volatile. Sur son téléphone portable ont aussi été retrouvées des conversations qui ont permis de confondre les autres auteurs."La garde à vue des quatre suspects permet d'en savoir plus sur les circonstances de cet acte. Au cours d'une soirée organisée chez une personne qui n'a rien à voir avec les faits, les quatre jeunes Aubois ont consommé de l'. C'est à l'issue de cette soirée que le massacre s'est produit. "Ils ont tous souvenir d'avoir porté des coups de pied. Ils ont aussi utilisé une, qui appartenait à la ferme, qu'ils ont trouvée sur les lieux, et qu'ils ont utilisée pour porter des coups sur les animaux. Eux-mêmes ont bien du mal à comprendre leur geste", complète le lieutenant.Très, Yannick Fassaert, président de l'association Gîte Loisirs Méry qui gère la ferme, a tenu à remercier la gendarmerie "qui a fait un travail extraordinaire". Avant d'ajouter : "Quand on entend tout cela, vous comprenez lequi a été subi par les animaux et par tout le personnel. On va reconstruire la ferme pédagogique.""On sait aujourd'hui qu'il y a des milliers de personnes qui nous soutiennent. On sait qu'au niveau de la cagnotte il y aqui ont participé. Dans l'avenir, il va y avoir la création d'une association indépendante pour gérer la ferme pédagogique."Le président à également précisé le calendrier à venir. "L'ouverture aura lieu le 12 août. D'ici là, on a des centaines de personnes qui nous offrent des animaux, cela va de la tortue géante de 102 ans à la vache naine. On est choqué mais on va se battre pour reconstruire ce projet. Nous avons à coeur de repartir encore plus fort." Un système de vidéosurveillance va également être mis en place.