Troyes : une femme dans un état grave après avoir été poussée du premier étage

Ce sont des voisins qui ont donné l'alerte. Ce samedi 9 novembre, peu avant 18 heures, une femme d'une quarantaine d'années a été retrouvée inconsciente rue du Chapitre à Troyes. D'après le substitut du procureur de la République, Romain Boesch, elle a été poussée du premier étage de son appartement par son compagnon avec qui elle entretenait une relation récente. Tombée sur la tête, la victime a été transportée dans un état grave par les pompiers au centre hospitalier de Troyes, puis transférée au CHU de Reims dans la soirée.



L'homme, âgé de 40 ans, a été rapidement interpellé et placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de Troyes où il s'est montré virulent avec les forces de l'ordre. Déjà connu des services de police pour des faits de violence, il était alcoolisé au moment des faits.



Selon un voisin, une dispute aurait éclaté entre l'homme et la femme peu avant le drame. L'enquête, pour tentative de meurtre par conjoint et violence sur dépositaire de l'autorité, a été confiée au commissariat de Troyes.