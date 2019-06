L'infirmière polonaise enlevée depuis le 3 juin a été retrouvée en vie dans la forêt de Haguenau

Fin de l’appel à témoins



Vos témoignages et le travail acharné des enquêteurs de la Police Judiciaire de @strasbourg ont permis de localiser la victime de l’enlèvement, en vie.



Ses deux ravisseurs ont été interpellés.



➡️ Plus d’informations à venir.@PoliceNationale pic.twitter.com/a463SNLqdb — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) 11 juin 2019

Disparue à Aspach (Allemagne) depuis le 3 juin, Jolanta Szewcyk, infirmière libérale de 46 ans a été(Bas-Rhin) ce mardi 11 juin en fin d'après-midi, annonce la police du Bas-Rhin sur son compte Twitter. Le 7 juin, la police avait lancé un appel à témoin pour retrouver deux hommes âgés de 51 et de 23 ans, de nationalité polonaise, suspectés d'avoir enlevé Jolanta Szewcyk alors qu’elle avait rendez-vous avec son ex-compagnon, présenté comme étant l’un des suspects.LesL'enquête avait établi que les ravisseurs et la victime avaient circulé à bord d’un camping-car et avaient séjourné à Schweighouse-sur-Moder, à proximité de Haguenau du 3 au 5 juin. Ils avaient notamment été pris en photo par un piège photographique positionné dans la forêt. Le véhicule avait depuis été retrouvé vidé de ses occupants.Selon nos confrères des DNA , la victime, retenue contre son gré depuis plus d'une semaine, souffre de quelques blessures et d'un important traumatisme psychologique.