Affaire Sophie Le Tan : reconstitution de la mort de l'étudiante à Schiltigheim au domicile de Jean-Marc Reiser

Une nouvelle étape dans l'affaire Sophie Le Tan a lieu ce mardi 16 février 2021. Un mois après les aveux de Jean-Marc Reiser, la reconstitution de sa mort, disparue le 7 septembre 2018, est organisée depuis le début de la matinée. Elle se déroule au domicile de Jean-Marc Reiser, rue Perle à Schiltigheim, au nord de Strasbourg. Le quartier est bouclé depuis 8h.

"Le magistrat instructeur aimerait vérifier si les déclarations de M. Reiser sont compatibles avec les constatations que pourront faire le médecin légiste et le morpho-analyste", a indiqué à nos confrères de l'AFP Me Francis Metzger, avocat de Jean-Marc Reiser. "Nous, on a hâte que le procès ait lieu pour que la famille puisse commencer son travail de deuil", a déclaré Gérard Welzer, l'avocat de la famille Le Tan. Cette reconstitution "ne changera rien", a-t-il estimé, face à l'ensemble des preuves déjà recueillies au cours de l'enquête.

La route de Bischwiller est interdite à la circulation ce 16 février le temps de la reconstitution • © Guillaume Bertrand - FTV

Le sexagénaire a avoué le 19 janvier 2021 avoir tué la jeune étudiante, en niant toute préméditation. La jeune femme âgée de 20 ans avait disparu le vendredi 7 septembre 2018 après s'être rendue dans l'appartement de cet homme, route de Bischwiller à Schiltigheim, qu'il mettait en sous-location.

Jean-Marc Reiser devient rapidement le principal suspect. Des traces de sang de Sophie Le Tan sont retrouvées dans son appartement. L'homme a été mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation, enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire le 15 septembre 2018.

"Il a expliqué que pour les nécessités d’une sous-location de son appartement à Schiltigheim, il a permis à la jeune Sophie Le Tan d’entrer dans son appartement. Il lui a fait visiter les lieux. A un moment donné dans la salle de bain, pour une raison qui lui appartient, il a pensé qu'au-delà de cette visite, il pouvait espérer un relationnel plus personnel, quelque-chose de plus intime et il a fait une tentative d’approche, en direction de la malheureuse Sophie, qui a été radicalement rejeté par elle", expliquait Francis Metzger, avocat de Jean-Marc Reiser, au lendemain des aveux. "C’est ce rejet qui a provoqué la catastrophe qui a suivi, c’est-à-dire cet enchaînement de violences qui a été fatal. Il a également dit poser des mots sur ce qu’il a fait après avoir constaté le décès de Sophie Le Tan en disant « oui, j’ai démembré le corps »".

"ll reconnaît qu’il y a eu des violences volontaires qui ont entraîné le décès de Sophie Le Tan sans intention de la tuer. C’est-à-dire qu’on ne se situe pas dans une intention meurtrière. Le meurtre est exclu dans la reconnaissance des faits, et bien évidemment aussi l’assassinat qui est un meurtre par préméditation. C’est deux aspects là, il ne les as pas reconnus" rappelait Pierre Giuriato, autre avocat de Jean-Marc Reiser.

Le corps de l'étudiante en licence d'éco-gestion a été découvert démembré le 23 octobre 2019 dans une forêt bas-rhinoise. Avant de changer de stratégie et de passer aux aveux, Jean-Marc Reiser aura nié pendant plus de deux ans toute implication dans la mort de Sophie Le Tan.