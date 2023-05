INSOLITE. 560 km à pied pour rallier Brest : quand un supporter du Racing club de Strasbourg fait d'un pari fou une aventure

Le 4 septembre 2022, la 6e journée de Ligue 1 oppose Brest à Strasbourg. Un supporter alsacien "chambre" le club breton et promet de rallier Paris à Brest à pied si le Stade Brestois se maintient en Ligue 1. Huit mois plus tard, il est temps de relever le défi.

C'est l'histoire d'un tweet un peu moqueur sur le point de se transformer en une aventure sportive et humaine un peu folle. Nous sommes le 4 septembre 2022, Loris est avec des amis devant le match de Ligue 1 opposant le Stade Brestois à son club de coeur, le Racing club de Strasbourg, qu'il soutient "d'aussi loin que remontent mes souvenirs. Mon père a été un joueur du centre de formation, il m'a transmis sa passion."

"Brest s'est retrouvé à 11 contre 10 dès la demi-heure de jeu (suite à l'expulsion de Ludovic Ajorque, NDLR), se remémore le supporter alsacien. Nous, on était déjà dans le dur dans cette saison, le Racing ne jouait pas très bien, et malgré cela, nous avons réussi à obtenir le match nul 1 partout... Et c'est vrai qu'à ce moment, je ne voyais pas comment les Bretons allaient pouvoir se maintenir en Ligue 1 en jouant comme ça... Je trouvais que c'était l'équipe la plus mauvaise que nous ayons affrontée!"

Aucune intention de se montrer désobligeant envers ces adversaires du jour, affirme-t-il, mais le jeune homme, qui anime un compte dédié au Racing sur les réseaux sociaux, @RaCingScope sur Twitter et Instagram, se fend alors d'un tweet : "Je le dis ici, et je le ferais. Si Brest ne finit pas en Ligue 2 à la fin de la saison je m'engage à faire Paris Brest à pied pour aller voir le premier match de la prochaine saison de L1 au stade Francis Le Blé."

Brest maintenu avant le Racing

"J'aime bien me challenger comme ça, des défis du genre "tu seras pas capable de faire ça... et je le fais", sourit "le tweetos". L'histoire va lui donner une belle occasion d'assouvir sa soif de défis. Le 21 mai 2023, Brest assure son maintien, avant même le Racing. Et le community manager du club breton, tout comme certains de ses supporters, n'ont pas oublié le facétieux Alsacien.

"J'avais commencé à préparer mon périple dès que j'ai commencé à voir arriver une deuxième partie de saison plus favorable à Brest", précise Loris. Qui est donc en passe de concrétiser son projet : parcourir 560 km depuis Paris, où il habite depuis une dizaine d'années après avoir quitté son Alsace natale, jusqu'à Brest pour le premier match à domicile des Bretons en août, le 2e ou le 3e week-end d'août en fonction du calendrier de la saison 2023/2024.

19 étapes de 25 à 38 kilomètres

"J'ai prévu un périple de 21 jours : 19 de marche, avec des étapes de 25 à 38 kilomètres par jour, et deux de repos", détaille celui qui se dit "absolument pas sportif, sinon ce ne serait pas drôle!" Il partira du château de Versailles, lieu prestigieux et surtout bien à l'ouest déjà de la capitale, pour une arrivée au stade Francis Le Blé de Brest trois semaines plus tard. Il ne prévoit de passer que par des petites routes, découvrant ainsi des communes méconnues. "Ma plus longue étape sera entre Rostrenen et Collorec, et la ville la plus connue du trajet est Dreux, c'est vous dire!"

Il se sait très attendu par certains supporters brestois, dont certains "ont proposé de m'accueillir pour la nuit, sur mon trajet, du côté de Guipavas par exemple, tout près de l'arrivée".

Un défi à visée caritative

Des amis pourraient également le rejoindre pour partager l'une ou l'autre de ses étapes, mais "l'idée est vraiment de me débrouiller tout seul. Il y a un peu le message "on peut tous réussir à faire des trucs un peu fous"... Il y a quelques mois, jamais je n'aurais imaginé me lancer dans une telle aventure!"

Moi qui atteins difficilement les 10.000 pas par jour, là, je vais exploser le compteur! Loris, supporter du Racing club de Strasbourg

Un pari qu'il compte relever au profit d'une association caritative, "qui travaille de préférence auprès des enfants." Loris cherche actuellement des partenaires et soutiens financiers, pour mener à bien le projet, et pouvoir lancer un appel aux dons via une cagnotte. Le Racing se dit prêt à le soutenir, et il souhaite également contacter le club de Brest.

Quant à sa préparation physique, elle suit son cours plutôt tranquillement... "J'essaye de marcher un peu tous les jours, mais là je suis pris pendant plusieurs semaines par des obligations professionnelles, explique le jeune homme, qui, à 28 ans, travaille dans la production audiovisuelle. J'ai aussi prévu de prendre conseils auprès d'un médecin du sport et d'un nutritionniste, il paraît que c'est important..." Au moins autant que l'envie de relever ce pari un peu fou, et il n'en manque pas.