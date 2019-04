INSOLITE - Un étudiant reconstruit la ville de Strasbourg dans le jeu vidéo Minecraft depuis 2015

Passionné, mais bon élève

À gauche, une vue aérienne de la place de l'Homme de Fer (on distingue le Printemps). À droite, Notre-Dame de Strasbourg. / © Document remis, Serveur Minecraft Achencraft



Projet collectif

À gauche, l'Ancienne Douane, avec la cathédrale en fond. À droite, l'embarcadère du Batorama. / © Document remis, Serveur Minecraft Achencraft

Reproduction fidèle

Les places de l'Homme de Fer, et Kléber, où l'on distingue le tracé des voies du tramway. / © Document remis, Serveur Minecraft Achencraft

Ce projet, pharaonique, a commencé en 2015. Lucas Lett est alors en seconde, et commence à recréer laen y passant tous ses week-ends et vacances.Minecraft, c'est un jeu vidéo où, notamment,. Avec un peu de patience et d'imagination, tout est constructible: d'un igloo ou d'une simple maisonnette... jusqu'à la deuxième plus grande cathédrale de France, celle de Strasbourg.En 2016, Lucas témoignait auprès de Cuejinfo , le média de l'école de journalisme de Strasbourg: "rien que la façade de la cathédrale nous a pris 48 heures non-stop". Depuis, le temps a passé, mais pas l'engouement de Lucas pour Minecraft. Au premier trimestre 2019, il avait réalisé près d'un tiers de la Grande Île de Strasbourg: on peut constater l'avancée des travaux en consultant une carte interactive où l'on retrouve, ou encore la boutique de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS). On peut aussi les visiter sur Achencraft , le serveur Minecraft de Lucas (le nom vient du village d'Achenheim, où étudiait le jeune homme lorsqu'il a créé le serveur): il suffit de taper achencraft.fr comme adresse de connexion sur le jeu en multijoueur.Lucas n'est désormais plus un lycéen de Osthoffen (Bas-Rhin) inscrit en terminale SI (sciences de l'ingénieur) au lycée Marcel Rudolf de Strasbourg.. Aujourd'hui, il en est à sa deuxième année d'études de Cursus master ingénierie (CMI) en informatique à l'université de Strasbourg: c'est sa passion qui l'a orienté vers ce domaine d'études. S'il a moins de temps qu'avant pour Minecraft, il continue d'y consacrer ses week-ends et vacances universitaires.Ce projet, d'abord amateur, s'est un peu institutionnalisé. Une association a été créée en 2018 pour officialiser les liens existant entre ce bout de Strasbourg en jeu vidéo et, par exemple l'Eurométropole de Strasbourg ou. Lucas et ses amis - car il n'est pas tout seul à reconstruire Strasbourg sur Minecraft - se déplacent également dans des salons et animations, notamment le salon du jeu vidéo de Fegersheim , dont la prochaine édition aura lieu du 19 au 21 avril 2019. Le public, souvent "épaté" peut y visiter (avec un casque de réalité virtuelle!) Strasbourg tout en blocs, et même s'y construire une maison.Lucas confie: "Quand j'ai commencé la cathédrale,. C'est pour ça qu'elle est grise, comme les bâtiments tout autour. Mais plus on s'en éloigne, et plus on voit de bâtiments avec des blocs colorés, apparus avec les mises à jour successives du jeu. J'ai choisi de laisser les premiers bâtiments, dont la cathédrale, en l'état en ne remplaçant pas les blocs gris par des blocs roses... J'ai un peu la flemme! Mais ça permet surtout de montrer la chronologie de notre reproduction."La construction est aujourd'hui un projet collectif: une dizaine de passionnés l'accompagnent dans cette démarche un peu folle. Mais c'est Lucas qui chapeaute le tout et se charge des bases: poser le sol en béton, établir le tracé des rues et la délimitation des bâtiments. Il délimite la largeur des rues et la hauteur des bâtiments en se servant de l'échelle disponible sur Google Maps. Comment convertir les mètres en blocs Minecraft? "Je calcule un produit en croix", explique Lucas. Ses camarades n'ont plus qu'à compléter en respectant les proportions. Il n'est pas rare que Lucas se déplace pour effectuer des relevés ou: ce fut le cas pour le McDonald's de la rue des Grandes-Arcades, mais aussi pour des parties interdites au public de la cathédrale lors des journées du patrimoine.L'équipe d'Achencraft vient de terminer la zone s'étendant entre les places de l'Homme de Fer et Broglie, notamment l'église protestante Saint-Pierre-le-Jeune. Prochaine étape: le secteur de la rue de la Nuée Bleue. Cette petite Strasbourg virtuelle se veut authentique: des chalets en bois et un grand sapin sont dressés à Noël, on tire des feux d'artifice en été..., et les stations sont pourvues de la signalétique et des annonces vocales ("Prochain arrêt: Broglie!"). Et la nuit, tous les lampadaires s'allument automatiquement. Le résultat est donc féérique.Mais ce projet est encore loin d'être achevé: Lucas et ses comparses souhaitent. Avant, qui sait, de passer à la réalisation des autres quartiers. "Je rêve de reproduire la gare, le Parlement européen, le stade de la Meinau!", confie Lucas. Mais pour en arriver là, il faudra attendre un moment, car aucune date de fin du projet n'est connue pour le moment. Il y a encore bien assez de temps pour ça. De quoi prouver que le jeu vidéo est un art comme un autre.