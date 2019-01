Strasbourg : un adolescent de 15 ans blessé au visage en marge de la manifestation des gilets jaunes

Un trou dans la joue

La répression est en marche ... y compris sur un gosse de 15 ans faisant les soldes ...

un tir de flashball en plein visage ... et pourtant tonton @CCastaner se réjouit ...

pauvre tache !! #GiletsJaunes #Strasbourg pic.twitter.com/7R8nBRFgBw — ♠ąş đε þïҩųε♠ #Matricule1765 (@imhotep1338) 12 janvier 2019

Comment se fait il que sur le signalement 262 des #ViolencesPolicieres signalés par le meilleur journaliste de mouvement sociaux au monde @davduf un gamin noir à #Strasbourg faisant ces courses s'est pris 1⃣ balle #LBD40 à la mâchoire #ActeIX #BavurePoliciere #GiletsJaunes — Pascal MONTBROUSSOU 🐝 (@Superzorro91) 13 janvier 2019

allo @Place_Beauvau - c'est pour un signalement - 262 (précisions 2)



Il a 15 ans, 6h d'opération. Sa famille vient de m'écrire: «mâchoire en bouillie, plusieurs broches et il en a pour 6 mois en se nourrissant essentiellement de liquide.»#ActeIX Strasbourg #flashball pic.twitter.com/7F7wexX8Xu — David Dufresne (@davduf) 13 janvier 2019

Le parquet a été saisi

Gros dossier @franceinter⁩ sur mes signalements soumis à Maître Laurent-Franck Lienard, habitué à défendre les fonctionnaires de police et Maître William Bourdon, fervent défenseur des libertés publiques. #ViolencesPolicieres https://t.co/GHUaaGNzvT — David Dufresne (@davduf) 11 janvier 2019

La situation a été tendue samedi 12 janvier à Strasbourg lors de la manifestation des gilets jaunes. Une journée émaillée d'incidents, avec utilisation de gaz lacrymogène et qui a fait au moins 7 blessés selon la police. Trois policiers et quatre manifestants.pour "violences, outrages, jets de projectiles, dégradations, rébellion, usage d'armes sur les forces de l'ordre et participation à un groupement armé et dissimulation de son visage".C'est dans ce contexte que l'adolescent de 15 ans a été blessé au visage. Sur les images postées sur les réseaux sociaux on peut voir nettement un trou dans sa joue. Il se trouve alors non loin du quai Saint-Jean alors que les échauffourées entre gilets jaunes et forces de l'ordre sont particulièrement violentes à 16h30 : jets de projectiles d'un côté et tirs de Flash-Ball de l'autre.Pour le moment,. Pourtant depuis hier soir, cette information est virale sur les réseaux sociaux. Elle déchaîne un flot de haine contre les forces de l'ordre. Certains évoquent la bavure d'autres des tirs délibérés de la police dans la tête des manifestants.Une chose est sûre : l'adolescent estdu CHU. En soins post-opératoires. Il est toujours dans l'incapacité de parler. Sa mère est à son chevet. Selon la police : "Elle attend de pouvoir discuter avec les copains de son fils, présents à la manifestation et témoins de l'incident pour comprendre ce qui s'est réellement passé et porter plainte ou pas."L'adolescent prenait-il part à la manifestation ? Sur les photos, on le voit transporter un sac Go Sport. Beaucoup en ont déduit qu'il était au centre-ville pour y faire du shopping et qu'il serait "une victime collatérale" de ces violences.Selon une source policière par contre, à ce moment là, le "jeune faisait partie du groupe" des manifestants hostiles. Ce qui change un peu la donne mais n'explique ni n'excuse la blessure infligée.La blessure justement. Là encore ce sera à l'enquête de déterminer son origine. Si selon les informations relayées sur les réseaux sociaux, il s'agit très clairement d'un tir de Flash-Ball (et pour les amis de l'adolescent aussi d'après notre source policière), ceci reste à démontrer. Selon notre source policière : " Si cela avait été un tir de LBD (Lanceur de Balles de Défense), l'adolescent aurait eu toute la mâchoire arrachée. Rien, absolument rien ne dit, que c'est un tir de Flash-Ball. L'adolescent a pu tomber ou recevoir un projectile. Cela peut-être un accident." Ou pas.Les faits ont d'ores et déjà été signalés au Parquet de Strasbourg par la Direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin. "Soit notre responsabilité est engagée et le parquet peut saisir l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour déterminer les circonstances des faits, soit la nature de la blessure n'est pas en lien avec un tir de LBD et une enquête sera ouverte pour en déterminer la cause, soit c'est accidentel" a précisé la police.Cet incident intervient alors que les forces de l'ordre sont régulièrement accusées de faire usage de la violence lors des manifestations des gilets jaunes.