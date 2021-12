Strasbourg : une subvention pour des protections hygiéniques réutilisables, sans conditions de ressources

L'Eurométropole de Strasbourg (Bas-Rhin) propose, depuis le début du mois de décembre, de subventionner l'acquisition de protections hygiéniques réutilisables. Sans conditions de ressources ou d'âge, il sera possible de bénéficier trois fois de 30 euros de subvention, à raison d'une fois par an.

L'Eurométropole de Strasbourg (Bas-Rhin) pose un jalon dans la lutte contre la précarité menstruelle et la réduction des déchets. Depuis le début du mois de décembre 2021, elle subventionne l'achat de protections hygiéniques réutilisables.



Une véritable "révolution menstruelle" (c'est le nom de la campagne). Une subvention de 30 euros pourra être versée une fois par an au maximum, à trois reprises.



La municipalité strasbourgeoise ne soumet cette subvention à aucune condition de ressources, ni d'âge. Il suffit de remplir un formulaire en ligne si l'on vit dans l'une des 33 communes de l'Eurométropole de Strasbourg (voir la carte ci-dessous).







Quatre catégories de protections hygiéniques sont proposées, chacune avec ses avantages, pour ne défavoriser aucune personne menstruée (voir les exemples en images sur la publication Facebook ci-dessous) :



Il y a des bénéfices à utiliser ces protections d'un genre nouveau (ou pas si nouveau, car ça existait avant que la société de consommation ne passe au tout-jetable). Non seulement économiques, mais aussi écologiques.



Elles sont conçues sans produits chimiques et autres perturbateurs endocriniens. Réutilisées, elles permettent d'éviter de dépenser une véritable fortune tout au long de sa vie, et de trop jeter (voir les détails sur la plaquette ci-dessous).







À noter que des distributeurs de protections hygiéniques gratuites et saines sont disponibles sur l'ensemble des campus alsaciens, suite à des actions de plusieurs associations.