Colmar : la statue de la Liberté vêtue d'un gilet jaune en ce 16e samedi de mobilisation

A gauche, les manifestants avant le départ du cortège - A Droite, défilé dans les rues de Colmar / © G.Fraize

Comme tous les samedis depuis le 17 novembre 2018, les gilets jaunes se mobilisent à travers tout le territoire alsacien, comme ailleurs en France. Pour ce 16e samedi de mobilisation les gilets jaunes d'Alsace se sont donnés rendez-vous à Colmar (Haut-Rhin) pour habiller(d'une douzaine de mètres de haut)située à l'entrée nord de la ville d'un gigantesque gilet jaune avant de se déplacer vers le centre-ville, bloquant par la même occasion la D83. Selon la police, ils étaientos journalistes, sur place, les estimaient entre 600 et 800 au plus fort du rassemblement.Plus tôt dans la matinée, les gilets jaunes de Strasbourg et des environs s'étaient regroupés place de la République dans la capitale alsacienne pour leur rassemblement populaire hebdomadaire. C'est vers midi qu'ils ont rejoint les manifestants colmariens tout comme l'ont fait les gilets jaunes du sud de l'Alsace. Certains gilets jaunes sont restés à Strasbourg pour y manifester en début d'après-midi. Un cortège en direction de la gare qui, lui, aussi a crée des perturbations de la circulation. Selons nos informations, aucune altercation n'est à signaler. Tous appellent à unà Paris, le 16 mars prochain.