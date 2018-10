Mulhouse: une quarantaine d'automobilistes verbalisés pour avoir filmé un accident sur l'autoroute avec leur téléphone

Bouchons de curiosité

Sur l'A35 et l'A36, près de Mulhouse,se multiplient. Mercredi, deux poids lourds sont entrés en collision ; conséquence, un blessé et une circulation perturbée une bonne partie de la journée. Ce jeudi, rebelote, un accident entre un utilitaire et un camion a causé la fermeture de l'A36 dans le sens Mulhouse-Colmar.

Effet pervers de ces accidents à répétition: les bouchons de curiosité. Ces ralentissements dus à la curiosité des automobilistes qui freinent pour observer les amas de tôles froissés. Et parfois les filmer ou les photographier. Contre ces comportements accidentogènes, la police de Mulhouse a décidé de sévir. Mercredi, elle a verbalisé une quarantaine d'automobilistes en train d'utiliser leur téléphone portable.



Nous espérons que ça marquera les esprits. L'A36 connaît une série noire en ce moment

Le capitaine Xavier Nicolas, chef des unités spéciales de la police de Mulhouse raconte: "Nous avions fini de sécuriser les lieux de l'accident, le Samu avait fini de prendre en compte le blessé, faire venir les engins de levage... Lorsque nous avons fini toutes ces missions, nous nous sommes rendus compte qu'de circulation au niveau de l'accident pour prendre des photos ou filmer avec leur téléphone portable. Nous avons donc décider de procéder à des verbalisations pour usage de téléphone.""On a dû verbalisersur une période de deux à trois heures. Ils risquent une amende de 135 euros et le retrait de 3 points sur leur permis de conduire. C'est un phénomène que nous constatons de plus en plus, que ce soit sur la voie publique hors accident de la route, les interpellations, les bagarres, mais sur les accidents de la route, il y a cette composante supplémentaire extrêmement accidentogène puisque cela provoque un bouchon et un ralentissement très important et très souvent, comme ça a été le cas mercredi, des suraccidents en amont du ralentissement. C'est un phénomène qui augmente.""Nous espérons que ça marquera les esprits. L'A36 connaît une série noire en ce moment. Les distracteurs comme les téléphones portables sontsur la voie publique."