Noël : un steward alsacien chante “All I want for Christmas is you” de Mariah Carey au cours d'un vol

Pourquoi cette chanson ?

Vous aviez le droit de faire ça ?

Comment les gens ont réagi à votre chanson ?

Il s'appelle Jonathan, il est steward (et même chef de cabine ) depuis 2012 chez EasyJet, et il est fan de Mariah Carey . Ce Mulhousien de 35 ans a mélangélors d'un vol Bâle-Prague. C'était le 20 décembre 2019, cinq jours avant Noël, qu'il a entonné pour ses passagères et passagers la célèbre chanson de Noël "All I want for Christmas is you" (littéralement : "Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi") de Mariah Carey. L'une des passagères a filmé la scène et a remis la vidéo au steward (voir publication Facebook en bas d'article).Jonathan Jautard aime pousser la chansonnette. Il est d'ailleurs chanteur au sein du groupe de soul et de pop John & the Steeds . Un groupe mulhousien , lui aussi. L'occasion pour l'artiste de promouvoir la sortie du premier album du groupe , en 2020. Toutefois, la reprise de "All I want for Christmas is you",, ne devrait pas y figurer... Nous avons contacté le steward chanteur pour qu'il nous raconte ce qu'il s'est passé dans l'avion."Je me suis dit... pourquoi pas ! C'était Noël, c'est la chanson qui représente le plus cette période. Le but, c'était de. Je ne fais évidemment pas ça tout le temps, c'est rare. Mais là, c'était l'occasion, une bonne occasion. Après leur avoir souhaité la bienvenue, j'ai proposé ça aux passagers.""Ce que j'aime bien avec EasyJet, c'est qu'on a quelques libertés tant qu'on reste correct et qu'on donne une bonne image. Et que ce qu'on fait est sans danger : on va éviter le spectacle de cracheur de feu par exemple ! Pour Halloween,, de vampires par exemple.""Timidement, d'abord. Quand j'ai proposé de chanter, il n'y avait que deux ou trois personnes enthousiastes... J'ai redemandé avec plus d'entrain, et là,. Ils avaient compris que c'était bientôt Noël, et qu'on pouvait se permettre un moment léger. Quand j'ai fini de chanter, ils ont tous applaudi. Et à la fin du vol, ils m'ont remercié avant de partir. Certains ont même dit qu'ils reviendraient."