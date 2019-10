Manifestation des agriculteurs en Alsace : des centaines de tracteurs bloquent les autoroutes

Manifestation de la profession agricole le 8 oct 🚜🚜

Perturbations à prévoir sur les axes routiers :

✔️n'utilisez pas votre véhicule si vous le pouvez,

✔️suivez les itinéraires de déviation,

✔️laissez la priorité aux véhicules de secours

Tout savoir👉 https://t.co/J5DgHkW5OB pic.twitter.com/BZHL7yvfD5 — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) October 7, 2019

Des centaines de tracteurs sur l'A4 / © C. Kellner/France 3 Alsace

[MAJ à 11h00] #manifestation #agriculteurs

Dans les prochaines heures, les manifestants devraient converger vers la Croix de la Hardt (croisement #A35 / #A36), provoquant d’importantes perturbations de circulation.

👉Itinéraires conseillés sur : https://t.co/nZvbU4CRwr https://t.co/D33Z90viO9 — Préfet du Haut-Rhin (@Prefet68) October 8, 2019

Les agriculteurs se sont mobilisés en nombre ce mardi 8 octobre à l'occasion d'une journée nationale de mobilisation contre "l'agribashing, les accords commerciaux qui visent à importer l'alimentation et les distorsions de concurrence qui tuent à petit feu l'agriculture française", indiquent les organisateurs. Avec un seul mot d'ordre,dans les territoiresentre 11h et 14h.En Alsace, les professionnels du secteur ont répondu présent.à six endroits, cinq dans le Bas-Rhin et un dans le Haut-Rhin. "Ce blocage est effectivement important. Nos troupes, nos agriculteurs ont répondu à l'appel à la mobilisation qui traduit le désarroi du monde agricole, de la ruralité, et surtout l'ensemble des incohérences des politiques qui ont été mises en place ces dernières années. Et puis des promesses qui n'ont pas été respectées, notamment celles du revenu apporté à nos agriculteurs qui n'est absolument pas là", explique Franck Sander, président de la FDSEA du Bas-Rhin.Concernant le CETA , l'accord commercial bilatéral de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada qui suscite l'ire des agriculteurs, Franck Sander s'insurge. "42 matières actives phytosanitaires interdites en France et en Europe sont autorisées au Canada. Des cheptels, des animaux, de la viande bovine qui vont rentrer en Europe et en France avec des animaux qui auront été nourris avec des farines animales. C'est exactement le modèle dont nous ne voulons pas en France, qu'on interdit aux agriculteurs mais qu'on autorise à rentrer".Malgré les mesures mises en œuvre, d’importantes difficultés de circulation sont attendues, en particulier sur le réseau secondaire où sera déviée la circulation, indique la préfecture du Bas-Rhin."S’ils le peuvent, les usagers de la route sont invités à ne pas prendre leur véhicule entre 10h et 15h et à privilégier les transports en commun, le covoiturage ou les modes de transport doux. Les automobilistes sont invités à faire preuve de prudence et à laisser la priorité aux véhicules de secours."L’échangeur de la Croix de la Hardt (croisement A35 / A36) est à éviter indique la préfecture du Haut-Rhin. "120 tracteurs convergent vers ce point de blocage".