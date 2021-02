DIRECT. Mort du petit Tony à Reims : les accusés entendus à la barre ce jeudi

Après les témoins et les experts, place aux accusés. Loïc Vantal et Caroline Létoile, comparaissent devant la cour d'assises de Reims depuis lundi 1er février. La cour est réunie pour lever le voile sur les circonstances de la mort de Tony, âgé de trois ans et demi quand il a succombé aux coups mortels assénés par le compagnon de sa mère. Ce dernier est poursuivi pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de quinze ans". Sa mère est accusée de "non-dénonciation de mauvais traitements" et "non-assistance à personne en danger". Suivez notre direct.

Les experts décrivent Caroline Létoile comme "immature", "timide" et "effacée". A la barre ce mercredi, Marie-Mathilde Richard, chargée de l'enquête de personnalité de la jeune femme, décrit la mère de Tony : "Elle ne se présente pas comme victime, mais elle subit. Elle accepte. Elle se laisse vivre." Selon l'experte, Caroline Létoile "a besoin d'avoir un petit ami, elle ne peut pas rester seule. Elle a peur d'être seule dans cet appartement avec son fils. Elle a besoin d'être poussée, soutenue, portée." Selon ses avocates, si la mère de Tony n'a pas protégé son fils, c'est qu'elle était sous l'emprise de son compagnon. Mais pour Jean-Luc Ploye, docteur en psychologie, malgré sa timidité, Caroline Létoile "a une faculté d'agir et de réagir par elle-même. Elle peut prendre des initiatives, si elle l'a choisi, si elle l'a décidé."